દ્વારકા જતાં 4 પદયાત્રીઓના અકસ્માતમાં મોત, માળિયા નજીક અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર

Morbi Accident News: ગુજરાતમાં આજની વહેલી સવાર કાળ સાબિત થઈ છે. અમરેલીના બગસરા અને મોરબીના માળિયા નજીક જુદા-જુદા બે અકસ્માત સર્જાયા છે, જેમાં સાત લોકોના મોત થયા છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:37 AM IST

મોરબીઃ બનાસકાંઠાથી દ્વારકા મંદિરે દર્શન કરવા જઈ રહેલા પદયાત્રીઓને અકસ્માત નડ્યો છે. માળિયા-પીપળીયા હાઈવે પર ચાચાવદરડા ગામના પાટિયા પાસે અજાણ્યા વાહને પદયાત્રીઓના સંઘને અડફેટે લેતા અકસ્માત સર્જાયો છે. આ દુર્ઘટનામાં ચાર પદયાત્રીઓના ઘટનાસ્થળે મોત થયા છે. જ્યારે એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે.

બનાસકાંઠાનો સંઘ અકસ્માતનો ભોગ બન્યો
પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ અને દિયોદર તાલુકાના ભક્તોનો સંઘ પગપાળા દ્વારકા જઈ રહ્યો હતો. આજે વહેલી સવારે આ સંઘ માળિયા-પીપળીયા હાઈવે પર ચાચાવદરડા ગામના પાટિયા પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અજાણ્યા વાહને પાંચ પદયાત્રીઓને ટક્કર મારી હતી. 

ચાર લોકોના મોત
અજાણ્યા વાહનની ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ચાર લોકોના ઘટનાસ્થળે મોત થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. મૃતકોમાં બે યુવાનો પણ સામેલ છે. અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિને સારવાર માટે મોરબી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

વાહન ચાલક ફરાર થયો
અજાણ્યો વાહન ચાલક અકસ્માત સર્જી ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં માળિયા-મિયાણા તાલુકા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ચારેયના મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યા છે. પોલીસે અજાણ્યા વાહન ચાલક સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

 

