વિપક્ષના ગઢમાં મોટું ગાબડું: ચૂંટણી પહેલા જ કોંગ્રેસ અને ‘AAP’ના 400 કાર્યકરો કેસરિયા રંગે રંગાયા!
Valsad News: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા વલસાડમાં વિપક્ષમાં મોટું ગાબડું. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના 400થી વધુ કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા. ફલાધરામાં યોજાયેલા પરિવર્તન વિકસિત ભારત કાર્યક્રમમાં તમામે ધારણ કર્યો કેસરિયો ખેસ.
Valsad News: આગામી સમયમાં આવી રહેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ પહેલા રાજકીય ગરમાવો તેજ બન્યો છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વિરોધ પક્ષોને મોટો ફટકો પડ્યો છે. વલસાડ જિલ્લાના ફલાધરા ગામે યોજાયેલા એક કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના 400થી વધુ સક્રિય કાર્યકરોએ પક્ષ પલટો કરી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દામન થામી લીધો છે.
પરિવર્તન સંકલ્પ વિકસિત ભારત કાર્યક્રમમાં શક્તિ પ્રદર્શન
વલસાડના ફલાધરા ખાતે ‘પરિવર્તન સંકલ્પ વિકસિત ભારત’ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા હતા. ભાજપની વિચારધારા અને વિકાસની રાજનીતિથી પ્રભાવિત થઈને વિપક્ષના કાર્યકરોએ સામૂહિક રીતે ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
દિગ્ગજ નેતાઓની હાજરીમાં ધારણ કર્યો કેસરિયો
આ પ્રસંગે ભાજપના પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ અરવિંદ પટેલ અને વલસાડના સાંસદ ધવલ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ મહાનુભાવોના હસ્તે તમામ 400 કાર્યકરોને ભાજપનો ખેસ પહેરાવી અને ટોપી પહેરાવી વિધિવત રીતે પક્ષમાં આવકારવામાં આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે આજે અન્ય પક્ષો છોડીને કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આ પરિવર્તન આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાજપની ભવ્ય જીતનો પાયો નાખશે.
વિપક્ષી છાવણીમાં સોપો પડી ગયો
એકસાથે 400 જેટલા પાયાના કાર્યકરો પક્ષ છોડી દેતા વલસાડ જિલ્લા કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીમાં મોટું ગાબડું પડ્યું હોવાનું મનાય છે. સ્થાનિક સ્તરે સંગઠન નબળું પડતા હવે ચૂંટણી ટાણે વિપક્ષ માટે રણનીતિ ઘડવી મુશ્કેલ બની શકે છે. બીજી તરફ, આ જોડાણથી વલસાડ ભાજપમાં નવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આગામી દિવસોમાં આ પક્ષ પલટાની અસર સ્થાનિક નગરપાલિકા અને પંચાયતની ચૂંટણીઓના પરિણામો પર કેવી પડે છે, તેના પર સૌની મીટ મંડાયેલી છે.
