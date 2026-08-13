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ખરાબ નેશનલ હાઈ-વેની લંબાઈમાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે: કરોડોનો ટોલ ટેક્સ ચૂકવવા છતાં વાહનચાલકો હેરાન-પરેશાન

Gujarat News: ગુજરાતમાં નેશનલ હાઈવેની હાલત સતત જર્જરિત-ખખડધજ થઈ રહી છે. ગુજરાતમાં વર્ષ 2025-26માં 408 કિ.મી. લંબાઈના નેશનલ હાઈવે ખરાબ કે ક્ષતિગ્રસ્ત થયા છે. નેશનલ હાઈ-વેના રસ્તા સૌથી વધુ ખખડધજ હોય તેવા રાજ્યોમાં ગુજરાત નંબર વન ઉપર છે. કેન્દ્રીય રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે બુધવારે વિધિવત્ રીતે આંકડા જાહેર' કર્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 13, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:24 AM IST
ખરાબ નેશનલ હાઈ-વેની લંબાઈમાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે: કરોડોનો ટોલ ટેક્સ ચૂકવવા છતાં વાહનચાલકો હેરાન-પરેશાન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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