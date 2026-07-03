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ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે 48 માર્ગો બંધ; ચીખલીમાં 2 કલાકમાં 8 ઇંચ, નવસારીના કમર સુધીના પાણી, સુત્રાપાડા બેટમાં ફેરવાયું!

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે રાજ્યમાં 48 માર્ગ બંધ થયા છે. આજે સવારથી જ મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં 10 વાગ્યા સુધીમાં 5 ઈંચથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. નવસારીના ચીખલીમાં બે 8થી 10 વાગ્યાના બે કલાકમાં 8 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. લોકોના ઘરોમાં કમર સુધીના પાણી ભરાયા અને રોડ પર નદીઓ વહી છે. વલસાડમાં 6.10 ઇંચ વરસાદથી શહેર બેટમાં ફેરવાયું છે અને NDRFની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. સુત્રાપાડામાં પણ મકાનો ડૂબેલા જોવા મળી રહ્યાં છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 03, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:12 PM IST
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે 48 માર્ગો બંધ; ચીખલીમાં 2 કલાકમાં 8 ઇંચ, નવસારીના કમર સુધીના પાણી, સુત્રાપાડા બેટમાં ફેરવાયું!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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