/ગુજરાતમાં ભારે વરસાદના કારણે 48 માર્ગો બંધ; ચીખલીમાં 2 કલાકમાં 8 ઇંચ, નવસારીના કમર સુધીના પાણી, સુત્રાપાડા બેટમાં ફેરવાયું!

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન સાથે જ મેઘરાજાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં છેલ્લા 24 કલાકથી સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદને કારણે જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ભારે વરસાદ અને પૂર જેવી સ્થિતિને પગલે રાજ્યના કુલ 48 માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ થઈ ગયો છે.
ભારે વરસાદના કારણે શું છે રસ્તાઓની સ્થિતિ? લોકોનો સંપર્ક તૂટ્યો!
ભારે વરસાદને કારણે ક્યાંક પાણી ભરાયા છે તો ક્યાંક રસ્તાઓ ધોવાઈ ગયા છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોનો સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. નેશનલ હાઈવે (જામનગર) અને 4 સ્ટેટ હાઈવે સહિત કુલ 12 હાઈવે બંધ છે, જ્યારે પંચાયત હસ્તકના 36 માર્ગો બંધ થતાં ગ્રામીણ જનજીવનને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વલસાડમાં ભારે વરસાદના કારણે 14 માર્ગ બંધ થયા છે, તેવી જ રીતે નવસારીમાં 10 માર્ગ બંધ, જૂનાગઢમાં 8 માર્ગ બંધ. સુરત, જામનગર, અમરેલીમાં દરેક જિલ્લામાં 1-1 રસ્તો બંધ થયા છે. આ સિવાય 7 અન્ય માર્ગો પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે.
દક્ષિણમાં પૂર જેવી સ્થિતિ: ક્યાંક આભ ફાટ્યું, તો ક્યાંક ઘરોમાં પાણી
આજે સવારના બે કલાકમાં જ અનેક વિસ્તારોમાં વિક્રમી વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારીના (ચીખલીમાં આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. સવારે 8 થી 10 વાગ્યા દરમિયાન માત્ર બે કલાકમાં 8 ઈંચ વરસાદ ખાબકતા ચીખલીમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. શેરીઓ નદીઓમાં ફેરવાઈ ગઈ છે અને લોકોના ઘરોમાં કમર સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા છે.
વલસાડમાં સવારે બે કલાકમાં 6.10 ઈંચ વરસાદના પગલે સમગ્ર શહેર બેટમાં ફેરવાઈ ગયું છે. સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે NDRFની ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. સુત્રાપાડામાં 13 ઈંચ વરસાદથી ખેતરો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને રહેણાંક મકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા છે. કડીમાં રાત્રે 2 વાગ્યે વાવાઝોડા અને વીજળીના કડાકા સાથે બે કલાકમાં 8 ઈંચ વરસાદ ખાબકતા 25થી વધુ સોસાયટીઓ જળબંબાકાર થઈ ગઈ છે. અડધી રાત્રે લોકો પોતાનો સામાન બચાવવા માટે ભારે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા.
રાજ્યના ડેમ અને નદીઓમાં નવા નીર
છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 172 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ જૂનાગઢના માંગરોળમાં 13 ઈંચ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદને પગલે નદીઓમાં પૂર આવ્યા છે અને ડેમોમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. રાજકોટ (ઉપલેટા)માં વેણુ-2 ડેમના બે દરવાજા 0.3 મીટર ખોલવાની ફરજ પડી છે. જામજોધપુરના ઉમીયાસાગર ડેમના પાંચ દરવાજા 1.5 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને અસરગ્રસ્ત લોકોને સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ જિલ્લાઓમાં સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.