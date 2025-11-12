રનવે પર લોહીના ડાઘ... એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાના 5 મહિના પછી, અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ચાલી રહ્યું છે એક મોટું ઓપરેશન !
Ahmedabad Plan Crash: 12 જૂનનો એ દિવસ હતો. બપોરે 1:45 વાગ્યાની આસપાસ, અમદાવાદથી લંડન જતી વખતે એક વિમાન બાજુમાં આવેલી મેડિકલ કોલેજના બિલ્ડિંગ પર ક્રેશ થયું હતું. આખી દુનિયા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. હવે, પાંચ મહિના પછી, રનવે પર લોહીના ડાઘ ઓળખવા માટે એક મોટું ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.
Ahmedabad Plan Crash: પાંચ મહિના પહેલા, એર ઈન્ડિયાનું જમ્બો એરક્રાફ્ટ 171 અમદાવાદ એરપોર્ટથી લંડન જતી વખતે ક્રેશ થયું હતું. ફક્ત એક જ મુસાફર બચી ગયો. હવે, તે જ એરપોર્ટ પર એક મોટું ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જી હા, અથડામણનું જોખમ ઘટાડવા માટે અમદાવાદ એરપોર્ટની આસપાસ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓને દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. નજીકમાં સેંકડો ફળ ખાનારા ચામાચીડિયા હાજર છે. તમે વિચારી રહ્યા હશો કે આવું કેમ કરવામાં આવ્યું. હકીકતમાં, વિમાનની આસપાસ અને રનવે પર સતત લોહીના ડાઘ દેખાઈ રહ્યા હતા.
એક અહેવાલ મુજબ, એરપોર્ટ વહીવટીતંત્ર મોટા પાયે વન્યજીવોનું સ્થળાંતર અભિયાન ચલાવી રહ્યું છે. આ વર્ષે 12 જૂને, AI-171 વિમાન ક્રેશ થયું હતું, જેમાં 241 લોકો માર્યા ગયા હતા. વન વિભાગના સહયોગથી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકે એરપોર્ટ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પક્ષીઓ અને સસ્તન પ્રાણીઓની અનેક પ્રજાતિઓને શહેરથી ઓછામાં ઓછા 50થી 100 કિમી દૂરના સ્થળોએ સ્થળાંતર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે આ સ્થળાંતરમાં 1,000 મોટા ચામાચીડિયાનો સમાવેશ થાય છે.
150 ચામાચીડિયા પકડીને તેમને દૂર મોકલવા
સાબરમતી નદીના કિનારે, એરપોર્ટ નજીક, કોતરપુર નજીક મોટી સંખ્યામાં ફળ ચામાચીડિયા માળાઓ બનાવે છે. આ ચામાચીડિયાઓને હવે પકડીને લગભગ 150 કિમી દૂર, પોલો ફોરેસ્ટ નામના સંરક્ષિત વિસ્તારમાં છોડવામાં આવી રહ્યા છે.
લોહીના ડાઘ ક્યાંથી મળી આવ્યા?
એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, મોટા ચામાચીડિયા ગંભીર ચિંતાનો વિષય બની ગયા છે. સૂત્રએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, રાત્રિના નિરીક્ષણ દરમિયાન, રનવે પર અથવા વિમાનની નજીક લોહીના ડાઘ ઘણીવાર જોવા મળતા હતા, પરંતુ પાંખો દેખાતી નથી, જે ચામાચીડિયાના હુમલા સૂચવે છે. આ માહિતી પછી, એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI)ની ભલામણોના આધારે સંયુક્ત સમીક્ષા બેઠકોમાં કેટલીક પ્રજાતિઓને સ્થાનાંતરિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
