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ફરી દરિયામાંથી 3000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું! ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું મોટું ઓપરેશન, લક્ષદ્વીપ સુધી નેટવર્કનો પર્દાફાશ

Gujarat ATS: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી અવારનવાર ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો હોવાની ઘટના સામે આવતી રહે છે. ત્યારે ગુજરાત ATS દ્વારા સંયુક્ત રીતે વધુ એકવખત મોટું ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. ભારતીય દરિયાઈ સીમામાં ડ્રગ્સ તસ્કરી સામે સુરક્ષા દળોએ અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી સફળતા મેળવી છે. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, ગુજરાત ATS અને સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સીએ અરબી સમુદ્રમાં એક મોટું સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ્સ સ્મગલિંગ નેટવર્કનો મોટો પર્દાફાશ કર્યો છે. સુરક્ષા દળોએ લક્ષદ્વીપના પશ્ચિમ ભાગમાં એક શંકાસ્પદ ઈરાની બોટને સફળતાપૂર્વક ઘેરી લીધી હતી અને તેને ઝડપી પાડી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 30, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 09:10 AM IST
ફરી દરિયામાંથી 3000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું! ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું મોટું ઓપરેશન, લક્ષદ્વીપ સુધી નેટવર્કનો પર્દાફાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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ફરી દરિયામાંથી 3000 કરોડનું ડ્રગ્સ ઝડપાયું! ગુજરાત ATS અને કોસ્ટગાર્ડનું મોટું ઓપરેશ
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