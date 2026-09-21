/પાપ છાપરે ચડીને પોકાર્યું: મોરબીમાં BJP નેતા 5 વર્ષ જૂના દુષ્કર્મમાં ભરાયા! આને કહેવાય ભગવાન છે!

Morbi Rapes Case News : કહેવાય છે ને કે પાપ ગમે તેટલું છૂપાવીને કરો. ગમે તેટલી વગ વાપરો પણ પાપ એક દિવસ બહાર આવે જ છે! મોરબીમાં પણ કાયદા અને સમાજની આંખમાં ધૂળ નાખીને ફરતા ભાજપના નેતાનું કાળું સત્ય આખરે બહાર આવ્યું છે.
મોરબી મહાપાલિકાના મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ શૈલેષભાઈ માકાસણા સામે એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પરિણીતાએ દુષ્કર્મની ગંભીર ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ શૈલેષભાઈ લેડીઝ કાપડનો ધંધો કરતા હતા ત્યારે ભોગ બનનાર મહિલા તેમના સંપર્કમાં આવી હતી. આ સમયે મહિલાના પતિને ગંભીર બીમારી હોવાથી તેને રૂપિયાની જરૂર પડતા પાંચ વર્ષ પહેલા 1 લાખ રૂપિયા શૈલેષભાઈ પાસેથી ઉછીના લીધેલા હતા. મહિલા સમયસર રૂપિયા આપી શકે તેમ ન હોવાથી, તેની આ જ લાચારીનો ગેરફાયદો ઉઠાવી શૈલેષભાઈએ મહિલા સાથે દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું.
જોકે આ 5 વર્ષ જૂનું કાળું સત્ય લાંબો સમય છૂપું ન રહ્યું. ભોગ બનનાર મહિલાના પતિની ગંભીર બીમારીમાં જ્યારે દીકરાના સ્ટેમસેલ એટલે કે બોનમેરો લેવામાં આવ્યા, ત્યારે તે તેના પિતા સાથે મેચ ન થતાં જ આખું પાપ છાપરે ચડીને પોકાર્યું અને મહિલાએ હિંમત કરી ફરિયાદ નોંધાવી.
રાજકીય વગ, હોદ્દો અને પૈસાના જોરે પાપ છુપાવીને સમાજમાં આબરૂદાર હોવાનો ઢોંગ કરતા તત્વો માટે આ કિસ્સો આંખ ઉઘાડનારો છે. ભલે આ ઘટનાને 5 વર્ષ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોય, પરંતુ કુદરતના ન્યાય અને વિજ્ઞાનની તાકાતે પાપીનો અસલી ચહેરો દુનિયા સામે લાવી દીધો છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે કાયદાની પકડથી બચવા માટે સતત નાસતો ફરતો ભાજપનો આ નેતા શૈલેષ માકાસણા ક્યારે પોલીસના સળિયા પાછળ ધકેલાય છે.