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પાપ છાપરે ચડીને પોકાર્યું: મોરબીમાં BJP નેતા 5 વર્ષ જૂના દુષ્કર્મમાં ભરાયા! આને કહેવાય ભગવાન છે!

પાપનો ઘડો ગમે એટલો મોટો હોય, એક દિવસ એ ફૂટે જ છે! અને કુદરત જ્યારે ન્યાય કરવા બેસે ત્યારે મોટા-મોટા માથાઓના નકાબ પણ ઉતરી જાય છે. મોરબીમાંથી એક એવો જ કમકમાટીભર્યો અને ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે સાંભળીને તમે પણ સ્તબ્ધ થઈ જશો. 5 વર્ષ બાદ એક મેડિકલ રિપોર્ટે એવો ચમત્કાર કર્યો કે આખું કાળું સત્ય છાપરે ચડીને પોકાર્યું!...

Published: Sep 21, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 08:29 PM IST
પાપ છાપરે ચડીને પોકાર્યું: મોરબીમાં BJP નેતા 5 વર્ષ જૂના દુષ્કર્મમાં ભરાયા! આને કહેવાય ભગવાન છે!

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