Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /સુશાસનના 5 વર્ષ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગુજરાતની વિકાસગાથા, જાણો 5 વર્ષની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ

સુશાસનના 5 વર્ષ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગુજરાતની વિકાસગાથા, જાણો 5 વર્ષની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ

Gandhinagar News: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં ગુજરાત સરકારે સુશાસનના 5 વર્ષમાં ગુણવત્તાસભર અને સુલભ આરોગ્ય સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરીને જનસ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે નવો ચીલો ચાતર્યો છે. નાગરિકોની સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષાને વધુ સુદઢ બનાવવા માટે PMJAY-MA યોજના હેઠળ મળતી મફત સારવારની સહાય મર્યાદા ₹5 લાખથી વધારીને ₹10 લાખ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય સેવાઓ છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાના આ અભિયાન અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં રાજ્યના 2.92 કરોડથી વધુ નાગરિકોને આયુષ્માન કાર્ડ તેમજ 1.15 કરોડથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને ડિજિટલ હેલ્થ કાર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, માતૃ અને શિશુ કલ્યાણને પ્રાધાન્ય આપીને ગુજરાતે 99.97% સંસ્થાકીય ડિલિવરી દર હાંસલ કર્યો છે, જેણે સમગ્ર દેશ માટે એક ઉત્કૃષ્ટ રાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કર્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:15 PM IST
સુશાસનના 5 વર્ષ: CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગુજરાતની વિકાસગાથા, જાણો 5 વર્ષની ઐતિહાસિક સિદ્ધિઓ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હુંફાળા પાણી સાથે મુલેઠી પાવડર લેવાના ફાયદા, 4 સીઝનલ સમસ્યાથી મળી શકે છે રાહત
2
3
4
5