Prev
Next

ઘર સુધી મૂકી જવાની લાલચ, 24 કલાકમાં ત્રણ પુરુષોએ બે વાર મહિલા પર કર્યો ગેંગરેપ, ગુજરાતમાં કંપારી છોડાવી દે તેવી ઘટના!

Gujarat Gangrape News: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ક્રૂરતાભરી ઘટના સામે આવી છે. ત્રણ પુરુષોએ એક મહિલાને ઘરે મૂકી જવાની લાલચ આપીને સાથે લીધી. ત્યારબાદ એક સૂમસામ જગ્યાએ લઈ જઈને તેની પર ગેંગરેપ કર્યો. હવસખોરોએ મહિલાને આ પછી પણ ન છોડી. આરોપીઓ તેને એક મકાનમાં લઈ ગયા અને ફરીથી તેની પર બળાત્કાર કર્યો. આ ઘટનાનો ખુલાસો થતાં જ ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:06 AM IST

Trending Photos

ઘર સુધી મૂકી જવાની લાલચ, 24 કલાકમાં ત્રણ પુરુષોએ બે વાર મહિલા પર કર્યો ગેંગરેપ, ગુજરાતમાં કંપારી છોડાવી દે તેવી ઘટના!

અમદાવાદ/રાજકોટ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં એક મહિલા સાથે ક્રૂરતાની ઘટના સામે આવી છે. જિલ્લાના ઊનામાં ત્રણ પુરુષોએ એક મહિલા સાથે 24 કલાકમાં બે વાર સામૂહિક બળાત્કાર કર્યો. એટલું જ નહીં, આ પછી તેમણે મહિલાને મોં બંધ રાખવા માટે ધમકી પણ આપી. આ ઘટનાનો ખુલાસો ત્યારે થયો જ્યારે મહિલા પેટમાં થતા દર્દને સહન ન કરી શકી અને તેને હોસ્પિટલ જવું પડ્યું. મહિલાના કહેવા પ્રમાણે, આરોપીઓએ તેને ઘર સુધી સુરક્ષિત મૂકી જવાની ઓફર કરી હતી. ત્યારબાદ તેઓ તેને એક સૂમસામ જગ્યાએ લઈ ગયા. એટલું જ નહીં, પછીથી તેને પોતાના એક ઘરમાં લઈ ગયા, જ્યાં તેની સાથે બળાત્કાર થયો.

Add Zee News as a Preferred Source

પતિનું થઈ ગયું છે અવસાન 
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયાકાંઠાના શહેર ઊનામાં આ ઘટના ગયા અઠવાડિયે સામે આવી. આ મામલો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે મજૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતી વિધવા મહિલાને મંગળવારે ઊનાની સરકારી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. પેટમાં તીવ્ર દુખાવાની ફરિયાદ બાદ તેના પરિવારજનો તેને સારવાર માટે લઈ ગયા હતા. ડૉક્ટરોને બળાત્કાર વિશે જણાવ્યા બાદ હોસ્પિટલે મેડિકો-લીગલ કેસ (MLC) જારી કર્યો અને પોલીસને જાણ કરી.વિધવાએ નવબંદર મરીન પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણેય પુરુષો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. રેપ કરનારા માછીમારો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિધવાના પતિનું 10 વર્ષ પહેલા અવસાન થઈ ગયું હતું.

પરિચિતોએ બનાવી હવસનો શિકાર
પીડિત મહિલાએ તેની ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે એક અઠવાડિયા પહેલા તે માંડવી ચેકપોસ્ટથી પોતાના ગામ જઈ રહી હતી. ત્યારે બે બાઇક પર સવાર ત્રણ લોકો તેની પાસે આવ્યા. તેમણે તેને ગામ સુધી મૂકી જવાની ઓફર કરી. તે તેમને ઓળખતી હોવાથી, તે જવા તૈયાર થઈ ગઈ. થોડે દૂર ગયા પછી, તેઓ તેને એક સૂમસામ જગ્યાએ લઈ ગયા જ્યાં તેમણે કથિત રીતે વારાફરતી તેના પર બળાત્કાર કર્યો. આ પછી ત્રણેય તેને એક આરોપીના ઘરે લઈ ગયા, જ્યાં તેમણે ફરીથી વારાફરતી તેની પર બળાત્કાર કર્યો.

છોડતી વખતે મોં બંધ રાખવાની ધમકી આપી
પ્રાથમિકીમાં જણાવાયું છે કે તેમણે તેને ઘરે પાછા ફરવાની મંજૂરી આપી, પરંતુ તેને ધમકી આપી કે જો તેણે કોઈને પણ આ વાતની જાણ કરશે તો તેને ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે. આ ઘટના બાદ પોલીસની ઘણી ટીમોએ આરોપીઓની શોધ શરૂ કરી દીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Gir Somnath Una Gangrape NewsGujarat Una Gangrape caseGujarat horror 3 men rape womanUna gangrape case

Trending news