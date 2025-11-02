કડીના ખેડૂતોને આર્થિક મદદ પૂરી પાડવા શરૂ કરાઈ 51 લાખની સબસિડી યોજના; 2100 ખેડૂતોનું રજિસ્ટ્રેશન
KHEDUT SABCIDI કડી APMC દ્વારા તાલુકામાં ₹51 લાખની સબસિડી યોજના. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર કડી APMC દ્વારા સ્થાનિક ખેડૂતોને 50% સબસિડી. ખેત અને ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ પર કડી APMC આપશે 50% સબસિડી. યોજનાનો લાભ લેવા અત્યાર સુધીમાં 2100 ખેડૂતોનું રજિસ્ટ્રેશન. 8-અ નો ઉતારો, રેશન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરીને ખેડૂતો લઈ શકશે લાભ.
તેજસ દવે/મહેસાણા: મહેસાણાના કડી તાલુકામાં ખેડૂતોને આર્થિક મદદ પૂરી પાડવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમવાર કડી એ.પી.એમ.સી. (ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ) દ્વારા કડી તાલુકાના ખેડૂતો માટે ₹51 લાખની સબસિડી યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ખેત વપરાશ અને ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ પર 50% જેટલી માતબર સબસિડી આપવામાં આવશે. કડી તાલુકાના ખેડૂતોને રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કડી એ.પી.એમ.સી. દ્વારા ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી વસ્તુઓ તેમજ ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા પર 50% સબસિડી આપવામાં આવશે.
બાકીની 50% રકમ ખેડૂતે ચૂકવવાની રહેશે.કડી તાલુકામાં કુલ 55,000 જેટલા ખેડૂત ખાતેદારો છે. અને અત્યાર સુધીમાં 2100 ખેડૂતોનું આ યોજના માટે રજિસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યું છે અને તેઓ લાભ પણ લઈ રહ્યા છે.
યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ તેમના 8-અનો ઉતારો, રેશન કાર્ડ, અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરવાના રહેશે. કડી એ.પી.એમ.સી.ની આ પહેલથી ખેડૂતોને આર્થિક ભારણ ઘટાડવામાં અને ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુઓ વસાવવામાં મદદ મળશે.
