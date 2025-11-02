Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

કડીના ખેડૂતોને આર્થિક મદદ પૂરી પાડવા શરૂ કરાઈ 51 લાખની સબસિડી યોજના; 2100 ખેડૂતોનું રજિસ્ટ્રેશન

KHEDUT SABCIDI કડી APMC દ્વારા તાલુકામાં ₹51 લાખની સબસિડી યોજના. ગુજરાતમાં પ્રથમવાર કડી APMC દ્વારા સ્થાનિક ખેડૂતોને 50% સબસિડી. ખેત અને ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ પર કડી APMC આપશે 50% સબસિડી. યોજનાનો લાભ લેવા અત્યાર સુધીમાં 2100 ખેડૂતોનું રજિસ્ટ્રેશન. 8-અ નો ઉતારો, રેશન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરીને ખેડૂતો લઈ શકશે લાભ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 02, 2025, 08:33 AM IST

તેજસ દવે/મહેસાણા: મહેસાણાના કડી તાલુકામાં ખેડૂતોને આર્થિક મદદ પૂરી પાડવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રથમવાર કડી એ.પી.એમ.સી. (ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ) દ્વારા કડી તાલુકાના ખેડૂતો માટે ₹51 લાખની સબસિડી યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. 

આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ખેત વપરાશ અને ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ પર 50% જેટલી માતબર સબસિડી આપવામાં આવશે. કડી તાલુકાના ખેડૂતોને રાહત આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ યોજનાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કડી એ.પી.એમ.સી. દ્વારા ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી વસ્તુઓ તેમજ ઘર વપરાશની ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા પર 50% સબસિડી આપવામાં આવશે. 

બાકીની 50% રકમ ખેડૂતે ચૂકવવાની રહેશે.કડી તાલુકામાં કુલ 55,000 જેટલા ખેડૂત ખાતેદારો છે. અને અત્યાર સુધીમાં 2100 ખેડૂતોનું આ યોજના માટે રજિસ્ટ્રેશન થઈ ચૂક્યું છે અને તેઓ લાભ પણ લઈ રહ્યા છે.

યોજનાનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ તેમના 8-અનો ઉતારો, રેશન કાર્ડ, અને આધાર કાર્ડ રજૂ કરવાના રહેશે. કડી એ.પી.એમ.સી.ની આ પહેલથી ખેડૂતોને આર્થિક ભારણ ઘટાડવામાં અને ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુઓ વસાવવામાં મદદ મળશે. 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

gujaratmehsanaKadisubsidy schemefinancial assistanceKadi farmersGujarat farmers2100 farmers registered

