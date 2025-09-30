પારદર્શકતાના ધજાગરા: ગુજરાતની આ 8 સહિત દેશની 54 યુનિવર્સિટીઓ UGC દ્વારા 'ડિફોલ્ટર' જાહેર
UGC declares eight universities in Gujarat as defaulters: યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC) એ પારદર્શિતાના નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ ગુજરાતની 8 સહિત દેશભરની કુલ 54 ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને 'ડિફોલ્ટર' જાહેર કરી છે. વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા પોતાની વેબસાઇટ પર જરૂરી વિગતો જાહેર કરવામાં ન આવતા યુજીસીએ આ કડક કાર્યવાહી કરી છે.
Trending Photos
UGC declares eight universities in Gujarat as defaulters: યુજીસી દ્વારા વર્ષ-2024માં જારી કરાયેલી માર્ગદર્શિકા મુજબ, તમામ યુનિવર્સિટીઓએ પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર કોર્સ, ફેકલ્ટી, રિસર્ચ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફીનું માળખું, માધ્યમ તેમજ ફાઇનાન્સ અને ગવર્નન્સને લગતી તમામ માહિતી જાહેર કરવી ફરજિયાત છે. આ વિગતો વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સામાન્ય જનતાને સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય તે રીતે મૂકવાની સૂચના હતી, જેમાં કોઈ રજિસ્ટ્રેશન કે લોગ-ઇનની જરૂર ન રહે.
જોકે, આ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓએ યુજીસીની આ સૂચનાનું ધરાર ઉલ્લંઘન કર્યું. યુજીસી દ્વારા યુનિવર્સિટીઓને ઈન્સ્પેક્શનની જાણકારી અને સહાયક ડોક્યુમેન્ટ્સ યુજીસી એક્ટ-૧૯૫૬ની કલમ ૧૩ અંતર્ગત જમા કરાવવાની નોટિસ આપવામાં આવી હોવા છતાં તેનું પાલન થયું નહીં. યુનિવર્સિટીઓની આ આડોડાઈ સામે આવતા યુજીસીએ તેમને ડિફોલ્ટર જાહેર કરવાનો નિર્ણય કર્યો.
ગુજરાતની કઈ યુનિવર્સિટીઓ ડિફોલ્ટર બની?
ગુજરાતની જે આઠ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને ડિફોલ્ટર જાહેર કરવામાં આવી છે તેમાં નીચેની યુનિવર્સિટીઓનો સમાવેશ થાય છે:
1. ગાંધીનગર યુનિવર્સિટી, કલોલ
2. જેજી યુનિવર્સિટી, ઉવારસદ
3. કે એન યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ (ગોતા સ્થિત)
4. એમ કે યુનિવર્સિટી, પાટણ
5. પ્લાસ્ટ ઇન્ડિયા યુનિવર્સિટી, વાપી
6. સુરેન્દ્રનગર યુનિવર્સિટી, વઢવાણ
7. ટીમ લીઝ સ્કિલ્સ યુનિવર્સિટી, વડોદરા
8. ટ્રાન્સટેરિયા યુનિવર્સિટી, કાંકરિયા
અમદાવાદની ગોતા સ્થિત કે.એન. યુનિવર્સિટી, કલોલ સ્થિત ગાંધીનગર યુનિવર્સિટી અને ઉવારસદ ખાતેની જે.જી. યુનિવર્સિટીની ગેરરીતિઓનો પણ આ નિર્ણયથી ભાંડો ફૂટ્યો છે.
કડક કાર્યવાહીની ચીમકી
યુજીસીએ ડિફોલ્ટર જાહેર કરવાની સાથે જ તમામ યુનિવર્સિટીઓને તાત્કાલિક અસરથી તમામ જરૂરી વિગતો પોતાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવા અને યુજીસીને મોકલી આપવા આદેશ આપ્યો છે. જો યુનિવર્સિટીઓ આ સૂચનાનું પાલન નહીં કરે, તો તેમની સામે ઈન્સપેક્શન, પેનલ્ટી અથવા તો અન્ય કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તેવી ચીમકી પણ યુજીસી દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
શિક્ષણ નિષ્ણાતોના મતે, યુનિવર્સિટીઓમાં પારદર્શિતા ન જાળવવામાં આવે તો વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ગુમરાહ થઈ શકે છે. ફાઇનાન્સથી લઈને રિસર્ચ સુધીના તમામ આઉટપુટની જાણકારી સાર્વજનિક થવી જરૂરી છે, જેનાથી લોકોને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં મદદ મળી શકે. યુજીસીની આ કાર્યવાહી ખાનગી યુનિવર્સિટીઓને નિયમોનું પાલન કરવા માટે મજબૂર કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે