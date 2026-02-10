Prev
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 6.8 કિલો હેરોઇન ઝડપાયું, સાબુના બોક્સમાં પેક કરી લાવ્યો હતો મુસાફર

Ahmedabad: અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર માદક પદાર્થ લાવનાર એક વ્યક્તિ ઝડપાયો છે. મલેશિયાથી અમદાવાદ આવતો એક વ્યક્તિ પ્રતિબંધિત હેરોઇન લાવ્યો હતો. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 10, 2026, 04:59 PM IST

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ વિભાગના એર ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટને મોટી સફળતા મળી છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર 6.8 કિલો હેરોઇન સાથે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. એર એશિયા ફ્લાઇટ નંબર AK-91દ્વારા કુઆલાંલપુરથી આવતા એક પુરૂષને અટકાવી તપાસ કરતા હેરોઇન મળી આવ્યું હતું. 

6.8 કિલો હેરોઇન ઝડપાયું
એરપોર્ટ પર મુસાફરની તપાસ કરતા પ્રતિબંધિત માદક પદાર્થના 29 પેકેટ મળી આવ્યા હતા. આ હેરોઇન 6.8 કિલો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ માદક દ્રવ્યો કુદરતી સાબુ અને હર્બલ સાબુના બારના રૂપમાં છુપાવવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સાબુના પેકેજિંગ બોક્સમાં પેક કરવામાં આવ્યા હતા. 

મલેશિયાથી આવી હતી ફ્લાઇટ
આ ફ્લાઇટ મલેશિયાની રાજધાની કુઆલાલંપુરથી અમદાવાદ આવી હતી. આ વ્યક્તિએ હેરોઇન ઝડપાય નહીં તે માટે ચાંદીના વરખ અને કાર્બન પેપરમાં લપેડ્યા હતા. તપાસમાં આ બોક્સમાં હેરોઇન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. કુલ 36 સાબુના કદના બોક્સ અને 3 સફેદ કવરમાં છુપાવેલું 6.8 કિલો શંકાસ્પદ હેરોઇન NDPS એક્ટ હેઠળ જપ્ત કરી મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

