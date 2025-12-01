ગુજરાત કેડરના 6 IPS અધિકારીઓનું પ્રમોશન, મનોજ શશીધર અને રાજુ ભાર્ગવને DGP તરીકે બઢતી
Gujarat IPS Promotion: ગુજરાત કેડરના સિનિયર IPS અધિકારીઓને રાજ્ય સરકારે બઢતી આપી છે. ગુજરાત ગૃહ વિભાગ દ્વારા આજે સોમવારે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમોશનમાં બે સિનિયર અધિકારીઓને DGP તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે, જ્યારે ચાર અધિકારીઓને DIGમાંથી IG તરીકે પ્રમોશન મળ્યું છે.
Trending Photos
Gujarat IPS Promotion: ગુજરાત કેડરના સિનિયર IPS અધિકારીઓને રાજ્ય સરકારે બઢતી આપી છે. ગુજરાત ગૃહ વિભાગ દ્વારા આજે સોમવારે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રમોશનમાં બે સિનિયર અધિકારીઓને DGP તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે, જ્યારે ચાર અધિકારીઓને DIGમાંથી IG તરીકે પ્રમોશન મળ્યું છે.
2 IPS અધિકારીઓને DGP તરીકે મળી બઢતી
1994 બેચના IPS અધિકારી મનોજ શશીધરને DGP તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. જેઓ હાલમાં કેન્દ્રીય ડેપ્યુટેશન પર CBIમાં કાર્યરત છે. તેમજ 1995ની બેચના સિનિયર IPS અધિકારી રાજુ ભાર્ગવને પણ DGP તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે.
4 IPS અધિકારીઓને IG તરીકે મળી બઢતી
આ ઉપરાંત 4 IPS અધિકારીઓને DIGમાંથી IG તરીકે પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં 2007ની બેચના દિવ્યા મિશ્રા, 2007ની બેચના દીપન ભદ્રન, 2007ની બેચના સૌરભ તોલંબિયા અને 2007ની બેચના પરીક્ષિતા રાઠોડને IG તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. આ પ્રમોશનના રાઉન્ડમાં સમાન બેચના હોવા છતાં મકરંદ ચૌહાણને પ્રમોશન મળ્યું નથી. આ અંગે વહીવટી કારણો શું છે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. તમામ અધિકારીઓને પોતાની જગ્યા ઉપર જ પ્રમોશન આપવામાં આવ્યા છે.
2022-23 બેચના 9 IPS અધિકારીઓને પોસ્ટિંગ
આ સાથે જ 2022-2023ની બેચના IPS અધિકારીઓને તાલીમ બાદ ASP તરીકે પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. જેમાં 2022ની બેચના અંકિતા મિશ્રાને ASP અસલાલી (અમદાવાદ), 2022ની બેચના ઘનશ્યામ ગૌતમને ASP ભાવનગર ગ્રામ્ય, 2022ની બેચના અક્ષેશ મહેન્દ્રભાઇને ASP માંડવી (સુરત), 2022ની બેચના હર્ષ શર્માને ASP બોડેલી (છોટા ઉદેપુર), 2023ની બેચના ગૌતમ વિવેકાનંદને ASP મુંદ્રા (કચ્છ), 2023ની બેચના વેદીકા બિહાનીને ASP સુરેન્દ્રનગર, 2023ની બેચના નવિન ચક્રવર્તી રેપુટીને ASP જસદણ (રાજકોટ ગ્રામ્ય), 2023ની બેચના વિકાસ યાદવને ASP સંતરામપુર (મહિસાગર) અને 2023ના બેચના સંદિપ ટીને ASP ધરમપુર (વલસાડ) તરીકે પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે