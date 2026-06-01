/700 સીટો ભાજપને તાસકમાં ધરી દીધી! કોંગ્રેસને ભાજપે નથી હરાવી, અહંકાર, જૂથબંધી અને લંગડા ઘોડાઓએ ડૂબાડી

2027ની વિધાનસભાની ફાયનલ પહેલાંની સેમિફાયનલમાં કોંગ્રેસનો કારમો રકાસ થયો છે. તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતોને બાકાત કરીએ તો કોંગ્રેસને શહેરોમાં સમખાવા પૂરતી બેઠકો મળી છે. આપના ઉદય બાદ સત્તા વિરોધી મતો વહેંચાઈ જવાનો સીધો ફાયદો હવે ભાજપને મળી રહ્યો છે. 2027 પહેલાં પણ આ જ સ્થિતિ રહી તો ગુજરાતમાં આપનો ઉદય ભાજપ માટે ફાયદાનો સોદો અને કોંગ્રેસ માટે કડવા ડોઝ સમાન રહેશે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં 9500થી વધારે સીટો પર થયેલી ચૂંટણી બાદ વિપક્ષને માંડ 2500ની આસપાસ સીટો મળી છે અને ભાજપે પોતાનો ગુજરાતમાં દબદબો જાળવ્યો છે.
એવું પણ નથી કે ગુજરાતમાં સત્તા સામે રોષ નથી પણ કોંગ્રેસ આ રોષને સમજવામાં અને ફાયદો ઉઠાવવામાં પાછળ રહી ગઈ છે એ વાસ્તવિકતા છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ૭૦૦ જેટલા ઉમેદવારો પાણીમાં બેસી ગયા અને મેદાનમાં ઉતર્યા વિના જ આ બેઠકો ભાજપના ખોળે ધરી દેવાઈ હતી. જે ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા તેમની સામે પગલાં ભરવા ઉપરાંત આવા લંગડા ઘોડા જેવા ઉમેદવારોના નામની ભલામણ જે કોઈ નેતાએ કરી હોય તેમની સામે પણ પગલાં ભરવા માટે કોંગ્રેસ ઉણી ઉતરી છે. નેતાઓ મામકાંઓને સાચવવામાં પડ્યા છે એમાં કોંગ્રેસનો એકડો નીકળી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના હાલના નેતાઓ ભલે દોડાદોડી કરી રહ્યાં છે પણ એનું રિઝ્લટ આંકડાઓમાં દેખાઈ રહ્યું નથી.
ચર્ચા એવી પણ છે કે, જે ઉમેદવારોએ ફોર્મ પરત ખેંચી લીધા છે તેઓએ મતદારોને અન્યાય નથી કર્યો, કોંગ્રેસમાં ટિકિટો અપાવવામાં જે ઉત્સાહી હતા તે હવે ભાગેડુ માનસિકતા બતાવી રહ્યા છે. એવી પણ ફરિયાદો સામે આવી છે કે, ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારને બદલે માનીતાઓને બારોબાર મેન્ડેટ આપી દેવાયા હતા. આમ જે મજબૂત હતા અને ચૂંટણી લડવા માગતા હતા એવા 700 નેતાઓના સપનાં ચકનાચૂર કરી દેવાયા છે. આ નેતાઓએ ભાજપને તાસકમાં 700 સીટો ધરી દીધી છે. આ મામલે સ્થાનિક નેતાઓ તો શું દિલ્હી હાઈકમાન્ડ પણ ચૂપકીદી ધરીને બેઠું છે.
તાજેતરમાં જ કોંગ્રેસે ચૂંટણીમાં બેદરકાર કેટલાક નેતાઓ સામે કાર્યવાહી કરી છે પણ શું પ્રદેશના નેતાઓ અને શહેર-જિલ્લા પ્રમુખોની કોઈ જવાબદારી નથી બનતી? ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના નેતાઓ મામકાઓને સાચવવામાં વારા ફરતી વારો અને તારા પછી મારો એવી ગેમ રહ્યાં છે. જેના કારણે કોંગ્રેસ પરથી ગુજરાતીઓનો ભરોસો ઉઠી રહ્યો છે અને ભરોસાની સરકારને નામે ગુજરાતમાં ભાજપ મજબૂત થઈ રહી છે એમાં કોંગ્રેસનો પણ એટલો જ હાથ છે.
કોંગ્રેસ સત્તામાં ગુજરાતમાં વાપસી કરી શકી નથી
કોંગ્રેસનું નિશાન પંજાનું છે પણ આ પંજો ક્યારેય મુઠ્ઠી બની ન શકતાં છેલ્લા સાડા 3 દાયકાથી કોંગ્રેસ સત્તામાં ગુજરાતમાં વાપસી કરી શકી નથી. રાહુલ ગાંધીએ રેસના ઘોડા અને લંગડા ઘોડાઓના ટેગ તો આપી દીધા પણ ઘોડાઓની ઓળખ કરવામાં થાપ ખાઈ ગયા છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પાસે નેતાઓ નહોતા એવું પણ નથી, આજે પણ ગુજરાતમાં ભાજપ એ કોંગ્રેસયુક્ત છે પણ પાર્ટીમાં અંદરોઅંદરની ખેંચતાણમાં કોંગ્રેસમાંથી કેટલાક સારા નેતાઓએ પાર્ટીને અલવિદા કરી દીધી છે.
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ 2027ની ચૂંટણીની તૈયારીઓમાં લાગી ગઈ છે પણ એમને વિચારવાની જરૂર છે કે કોંગ્રેસ ત્યારે જ ગુજરાતમાં બેઠી થશે જ્યારે દિયોદરની એક સગર્ભા મહિલા જેવા પક્ષમાં કર્મનિષ્ઠ કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં હશે. જે કોઈ પણ લોભ, લાલચ કે ડર વિના ફક્ત પક્ષને વફાદાર બનીને ઉભી રહેશે.
66 વર્ષ બાદ કોંગ્રેસ રાજ્યસભામાં નામશેષ થશે
વિધાનસભાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો પાટીદાર આંદોલન સમયે કોંગ્રેસ પાસે એક તક હતી જેને તે સત્તામાં ન પરિવર્તિત કરી શકી પણ હવે ગુજરાતમાં ત્રિપાંખિયા જંગમાં આગામી એક દાયકામાં પોતાનું અસ્તિત્વ પૂરવાર કરવું પડશે નહીં તો આમ આદમી પાર્ટી વિપક્ષ બનીને રહી જશે કોંગ્રેસ કોરાણે મૂકાઈ જશે. 2022માં કોંગ્રેસ માત્ર 17 બેઠકો જીતી શકી હતી. હવે આ સંખ્યા ઘટીને માત્ર 12 રહી ગઈ છે. જેને પગલે આગામી રાજ્યસભા ચૂંટણી પ્રક્રિયા બાદ ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનો એક પણ સાંસદ ઉપલા ગૃહ એટલે કે રાજ્યસભામાં રહેશે નહીં. આવું લગભગ 66 વર્ષ બાદ થવા જઈ રહ્યું છે.
શા માટે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની પડતી શરૂ થઈ એના પણ કેટલાક કારણો છે, જાણી લો એક બાદ એક કારણોને પણ...
ચૂંટણીલક્ષી રાજનીતિ : કોંગ્રેસ ગુજરાતમાં પાંચ વર્ષ જનતા વચ્ચે રહેવાને બદલે માત્ર ચૂંટણીના ૬ મહિના પહેલાં જ આઈસીયુ (ICU)માંથી બહાર આવે છે. જનતા બારેમાસ હાજર રહેનારા પક્ષ પર ભરોસો કરે, ચોમાસાની મોસમની જેમ આવતા પક્ષ પર નહીં. આ બાબતે ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ પણ ટોણો મારી ચૂક્યા છે કે અમે મૌસમી દેડકા નથી કે ચોમાસામાં જ બહાર આવીએ. કોંગ્રેસ પ્રજાના એ મામલાઓને ઉઠાવી શકતી નથી જ્યાં માસ ઓડિયન્સ હોય અને ઉઠાવે તો પણ સપોર્ટ નથી મળતો કારણ કે આજની ગુજરાતની પ્રજા અને જનરેશન Zને કોંગ્રેસ પર ભરોસો રહ્યો નથી.
ટાંટિયાખેંચની રાજનીતિ : પક્ષમાં વર્ષોથી એવા 'સિદ્ધાંતવાદી' નેતાઓ કુંડાળું વાળીને બેઠા છે જેઓ પોતે તો ક્યારેય જીતી શકતા નથી, પણ કોઈ નવો કે ઊગતો ચહેરો આગળ આવે તો તેને પગ ખેંચીને પાડી દેવામાં પોતાની આખી શક્તિ વાપરી નાખે છે. કોંગ્રેસને શા માટે મત આપવો એ સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે. કોંગ્રેસ પાસે એવો કોઈ નેતા નથી જેનું વજન પડે અને એને સાંભળવા 5000 લોકોની ભીડ પણ ભેગી થાય. કોંગ્રેસના નેતાઓ પ્રયાસ તો કરે છે પણ દરેક પોત પોતાના મત વિસ્તારના બાદશાહ છે.
'નેતા વધારે, કાર્યકર ઓછા' : ભાજપ પાસે બૂથ લેવલ પર પેજ પ્રમુખ સૈનિકોની જેમ કામ કરે છે, જ્યારે કોંગ્રેસમાં સંગઠનના નામે માત્ર હોદ્દેદારો અને નેતાઓ જ ફરે છે. ગ્રાઉન્ડ પર લડનારો સાચો કાર્યકર ક્યાંક ખોવાઈ ગયો છે અથવા ઉપેક્ષાનો ભોગ બન્યો છે. ગુજરાતમાં છેલ્લા સાડા 3 દાયકાથી કોંગ્રેસ કમબેક કરી રહી નથી એનું નુખ્ય કારણ સંગઠન છે. હવે નવી પેઢી કોંગ્રેસમાં જોડાવવા તૈયાર નથી. જેના કારણે કોંગ્રેસનું સંગઠન મજબૂત બનતું નથી. વર્ષો પહેલાં કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા નેતાઓ આજે ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે કારણ કે એમને પણ એ ભરોસો નથી કે કોંગ્રેસ ક્યારેય ગુજરાતમાં પાછી બેઠી થશે.
ધારાસભ્યોની 'ગેરંટી'નો અભાવ : જનતા કોંગ્રેસને મત આપીને ધારાસભ્ય બનાવે છે, પણ એ ધારાસભ્ય ક્યારે 'કમળ' પકડી લેશે તેની ગેરંટી ખુદ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ પણ આપી શકતું નથી. આ જનતાના મતનું સૌથી મોટું અપમાન છે જે મતદારો ભૂલતા નથી. જેને પગલે કોંગ્રેસ પોતાનો ભરોસો ગુમાવી રહી છે. એમ પણ નથી કે સત્તા સામે એન્ટિઈન્કમ્બસીનો માહોલ નથી. દર મતદાન સમયે ભાજપ સિવાય વિપક્ષને મળતા મતોની ટકાવારીમાં સામાન્ય જ તફાવત હોય છે.
આજે પણ સત્તા સામે ગામડાઓમાં તો માહોલ અસંતોષનો છે પણ એ મતમાં પરિવર્તિત થતો નથી કે થાય તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારો એ ભરોસો જાળવી શક્યા નથી.
નકારાત્મકતા અને દિશાહીન પ્રચાર : શાસક પક્ષની નીતિઓનો વિરોધ કરવો એ વિપક્ષનો ધર્મ છે, પરંતુ કોંગ્રેસ માત્ર 'વિરોધ ખાતર વિરોધ'ના નેરેટિવમાં અટવાઈ ગઈ છે. ભાજપ સામે તેમની પાસે 'વિકલ્પ' શું છે, તેનો કોઈ સચોટ અને સકારાત્મક રોડમેપ જનતા સામે મૂકી શકાતો નથી. જેને પગલે વિરોધમાં શા માટે જોડાવવું એ સૌથી મોટો પ્રશ્ન આજની પેઢીને છે.
ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ એકબીજાના ટાંટિયાખેંચમાં પ્રજાના મૂળ પ્રશ્નોને બદલે એવા પ્રશ્નોમાં પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કરે છે જે સામાન્ય પ્રજાને લાગુ પડતા નથી. તમે છેલ્લા એક દાયકામાં એક મામલો એવો દેખાડો જે કોંગ્રેસના વિરોધને કારણે નિરાકારણ આવ્યું હોય. આજે લોકોને એમ લાગે છે કે જો કોઈ પણ પ્રશ્રોમાં કોંગ્રેસ જોડાશે તો પ્રશ્નનો ક્યારેય ઉકેલ નહીં આવે.... એટલે મોટા પ્રશ્રોમાં પણ લોકો કોંગ્રેસથી દૂર રહે છે.
દિલ્હીની ઉદાસીનતા: ગુજરાત કોંગ્રેસના નેતાઓ દિલ્હીના હુકમની રાહ જોતા રહે છે અને કેન્દ્રીય નેતૃત્વ માટે ગુજરાત જાણે પ્રાથમિકતામાં જ નથી. કેન્દ્રીય નેતાઓ ચૂંટણી પ્રચારમાં પણ માત્ર 'ઔપચારિક હાજરી' પુરાવવા આવતા હોય તેવું ચિત્ર ઊભું થાય છે. રાહુલ ગાંધી, સોનિયા ગાંધી હોય કે પ્રિયંકા ગાંધી દિલ્હીના આ નેતૃત્વને ગુજરાત સંગઠન પર એટલો ભરોસો રહ્યો નથી કે તેઓ કોઈ ચમત્કાર કરી શકે.
2017ની વિધાનસભાની ચૂંટણીને બાકાત રાખીએ તો એક પણ સમયે કોંગ્રેસ પોતાનું અસ્તિત્વ સાબિત કરી શકી નથી. એવું પણ કહેવું હવે ખોટું નથી કે હવે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પોતાના અસ્તિત્વને બચાવી રહી છે. એક લીટીમાં સીધી રીતે કહીએ તો કોંગ્રેસને ભાજપે નથી હરાવી, કોંગ્રેસને તેની અંદર બેઠેલી અહંકાર, જૂથબંધી અને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટીથી અજાણ રહેવાની વૃત્તિએ હરાવી છે. જો કોંગ્રેસ આ દૂષણોને આગળ વધતાં અટકાવી શકશે તો ગુજરાતમાં એમને કોઈ રોકી નહીં શકે.....