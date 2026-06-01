Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /700 સીટો ભાજપને તાસકમાં ધરી દીધી! કોંગ્રેસને ભાજપે નથી હરાવી, અહંકાર, જૂથબંધી અને લંગડા ઘોડાઓએ ડૂબાડી

700 સીટો ભાજપને તાસકમાં ધરી દીધી! કોંગ્રેસને ભાજપે નથી હરાવી, અહંકાર, જૂથબંધી અને લંગડા ઘોડાઓએ ડૂબાડી

શું તમને પણ લાગે છે કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનો એકડો ભૂસાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા સાડા 3 દાયકાથી સત્તા માટે પાંજરે પૂરાયેલા પોપટની જેમ તરફડતી કોંગ્રેસ આગામી એક દાયકામાં પણ સત્તા પદે બિરાજમાન થશે. જો તમારો પણ જવાબ ના હોય તો એની પાછળના કારણો જાણવા પણ એટલા જ જરૂરી છે. સત્તામાં બેઠેલી ભાજપ સરકાર સામે ગુજરાતમાં નેગેટિવ માહોલ હોવાનું ભાજપ ખુદ જાણે છે પણ કોંગ્રેસ પાસે એ માહોલને કન્વર્ટ કરવા નથી મજબૂત સંગઠન કે નેતા... જે 700 સીટોને ભાજપને તાસકમાં ભેટ ધરી દે એ કોંગ્રેસ 2027ની ચૂંટણીમાં પરિવર્તન કરશે, જુઓ આ અમારો ખાસ અહેવાલ... 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 01, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 05:16 PM IST
700 સીટો ભાજપને તાસકમાં ધરી દીધી! કોંગ્રેસને ભાજપે નથી હરાવી, અહંકાર, જૂથબંધી અને લંગડા ઘોડાઓએ ડૂબાડી
Image Credit: AI Generated Image Gujarat Congress

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
તમારા પાર્ટનર સાથે વિરાટ અને અનુષ્કા જેવો અતૂટ સંબંધ બાંધવો છે ? તો અપનાવી લો આ નિયમ
Virushka18 min ago
2
RCB IPL Champions23 min ago
3
Who is Nagendra Nath Tripathi56 min ago
4
OTT releases57 min ago
5
BJP CEC Meeting1 hr ago