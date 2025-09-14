અમદાવાદ એરપોર્ટ વિસ્તારમાં 8 વર્ષના બાળક સાથે કુકર્મ, 21 વર્ષીય યુવકે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું!
Ahmdabad News: એરપોર્ટ વિસ્તારમાં પડોશી યુવકે 8 વર્ષના બાળક સાથે કુકર્મ કર્યું. કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપી અગાસી પર લઈ ગયો. 21 વર્ષીય યુવકે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતા ફરિયાદ. બાળકે પરિવારને જાણ કરતા નોંધાઈ ફરિયાદ. એરપોર્ટ પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી.
Ahmdabad News: અમદાવાદના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં એક અત્યંત શરમજનક અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક 21 વર્ષીય યુવકે 8 વર્ષના માસૂમ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું છે. આરોપીએ બાળકને કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપીને અગાસી પર લઈ જઈને આ દુષ્કર્મ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ પરિવારે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા એરપોર્ટ પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એરપોર્ટ વિસ્તારમાં રહેતો 21 વર્ષીય યુવક પડોશમાં રહેતા એક 8 વર્ષના બાળકને અગાઉથી ઓળખતો હતો. શનિવારે સાંજે યુવકે આ બાળકને કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપી અને પોતાના ઘરની અગાસી પર લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે માસૂમ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું. ભોગ બનેલા બાળકે ઘરે જઈને તેના પરિવારને આ અંગેની જાણ કરી હતી.
પરિવારજનોએ આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપી યુવક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે અને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ આ મામલે સઘન તપાસ ચલાવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું છે.
