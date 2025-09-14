Prev
Next

અમદાવાદ એરપોર્ટ વિસ્તારમાં 8 વર્ષના બાળક સાથે કુકર્મ, 21 વર્ષીય યુવકે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું!

Ahmdabad News: એરપોર્ટ વિસ્તારમાં પડોશી યુવકે 8 વર્ષના બાળક સાથે કુકર્મ કર્યું. કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપી અગાસી પર લઈ ગયો. 21 વર્ષીય યુવકે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતા ફરિયાદ. બાળકે પરિવારને જાણ કરતા નોંધાઈ ફરિયાદ. એરપોર્ટ પોલીસે ગુનો દાખલ કરી તપાસ શરૂ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

અમદાવાદ એરપોર્ટ વિસ્તારમાં 8 વર્ષના બાળક સાથે કુકર્મ, 21 વર્ષીય યુવકે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું!

Ahmdabad News: અમદાવાદના એરપોર્ટ વિસ્તારમાં એક અત્યંત શરમજનક અને ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં એક 21 વર્ષીય યુવકે 8 વર્ષના માસૂમ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું છે. આરોપીએ બાળકને કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપીને અગાસી પર લઈ જઈને આ દુષ્કર્મ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ પરિવારે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા એરપોર્ટ પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એરપોર્ટ વિસ્તારમાં રહેતો 21 વર્ષીય યુવક પડોશમાં રહેતા એક 8 વર્ષના બાળકને અગાઉથી ઓળખતો હતો. શનિવારે સાંજે યુવકે આ બાળકને કબૂતર રમાડવાની લાલચ આપી અને પોતાના ઘરની અગાસી પર લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે માસૂમ બાળક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય આચર્યું. ભોગ બનેલા બાળકે ઘરે જઈને તેના પરિવારને આ અંગેની જાણ કરી હતી.

પરિવારજનોએ આ ગંભીર ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે આરોપી યુવક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે પોક્સો (POCSO) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધીને આરોપીને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે અને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ આ મામલે સઘન તપાસ ચલાવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

સિનિયર સબ સબ એડિટર તરીકે ZEE 24 કલાકમાં હાલ કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 9 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના મુખ્ય સમાચાર, સ્થાનિક ગુજરાતી સમાચાર, ગુજરાતનું રાજકારણ, ગુજરાતના ક્ર

...और पढ़ें
gujaratAhmdabadAhmadaba NewsShocking incidentAhmdabad airport area​​Ahmedabad Police

Trending news