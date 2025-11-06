મગફળીએ મારી નાંખ્યા! વિજાપુર પંથકમાં મગફળીનો 80% પાક બગડ્યો, આખા વર્ષની મહેનત પર પાણી!
DAMAGE PEANUT CROP: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર પંથકના ખેડૂતો પર જાણે આભ તૂટી પડ્યું છે. શિયાળાની શરૂઆતમાં જ અચાનક આવેલા કમોસમી વરસાદ (માવઠા)ને કારણે ખેડૂતોના મુખ્ય પાક મગફળીને વ્યાપક નુકશાન થયું છે. વિજાપુર તાલુકો મગફળીના વાવેતર માટે જાણીતો છે, જ્યાં લગભગ 80 ટકા જેટલું વાવેતર મગફળીનું થાય છે.
DAMAGE PEANUT CROP: મહેસાણાનો વિજાપુર તાલુકો મગફળીના વાવેતર માટે જાણીતો છે, કેમ કે અહીં લગભગ 80 ટકા વાવેતર માત્ર મગફળીનું થાય છે. પરંતુ આ વર્ષે આવેલા માવઠાએ ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળીયો છીનવી લીધો છે. ત્યારે મહેસાણામાં મગફળીનું વાવેતર કરનારા ખેડૂતોની કેવી છે હાલત?
આ એ મગફળી છે, જેનું વાવેતર ખેડૂતોએ સારી આવક થવાની આશાએ કર્યું હતુ. મગફળીનું ખેતરમાં વાવેતર કરીને રાતદિવસ મહેનત કરી. પાક તૈયાર થઈ ગયો, ખેડૂતોએ મગફળી ખેંચીને ખેતરમાં સૂકવવા માટે મુકી, પણ જેવી તૈયાર મગફળીને વેંચવા માટે લઈ જવાની હતીને કુદરત રૂઠ્યો... અને ખેડૂતના માથે આવી પડયું આફતનું માવઠું.
મગફળીની ખેતી કરનારા ખેડૂતોને તો રોવાના જ દિવસો આવ્યા છે, કેમ કે તૈયાર પાક ખેતરમાં હતો અને કમોસમી વરસાદ આવી ગયો, માવઠું થવાના કારણે મગફળી કાળી પડી ગઈ છે, મગફળીમાં અંકૂર ફૂટી નીકળ્યા છે, મગફળીમાં ફૂગ લાગી ગઈ છે, હવે સ્થિતિ એવી થશે કે જો ખેડૂત થોડી ઘણી બચી ગયેલી મગફળી લઈને વેચવા જશે તો વેપારી પણ મન માની કરશે અને ખેડૂતને પોષણક્ષમ ભાવ નહીં મળે.
મહેસાણા જિલ્લામાં ચોમાસાની સિઝનમાં 2.79 લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર થયું હતું. જેમાં સૌથી વધુ મગફળીમાં ₹23.28 કરોડનું નુકસાન થયું છે. 7,582 હેક્ટરમાં વાવેલા ડાંગરમાં ₹12.88 કરોડનું, અડદના પાકમાં ₹1.57 કરોડનું નુકશાન, ઘાસચારાને ₹7.89 કરોડનું અને ગુવારના પાકને ₹94.35 લાખનું નુકસાન થવા પામ્યું છે... એટલે કે જે કોળિયો ખેડૂતના મોં સુધી પહોંચ્યો હતો, તે કોળીયો માવઠાના મારથી છીનવાઈ ગયો છે.
