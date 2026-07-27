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એશિયન ગેમ્સમાં વધશે ગુજરાતનો દબદબો, રેકોર્ડબ્રેક ખેલાડીઓ કરશે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ

વર્ષ 2014માં યોજાયેલી એશિયન ગેમ્સમાં ગુજરાતમાંથી માત્ર ત્રણ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો હતો. 12 વર્ષ પછી આ સંખ્યા વધીને ત્રણ ઘણી થઇ ગઇ. જાપાનમાં યોજાનારી આગામી એશિયન ગેમ્સમાં ગુજરાતનાં નવ ખેલાડીઓ અને એક રિઝર્વ ખેલાડી ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:40 PM IST
એશિયન ગેમ્સમાં વધશે ગુજરાતનો દબદબો, રેકોર્ડબ્રેક ખેલાડીઓ કરશે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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