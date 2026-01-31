Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

શર્મસાર! રાત્રે અશ્લીલ વીડિયો બતાવી TVનું વોલ્યુમ વધારી હવસખોર બાપ દીકરીનું શોષણ કરતો!

Rajkot News: જિલ્લાના ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પિતા પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને શર્મસાર કરનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પિતાની હવસખોરીથી કંટાળી જઈ સગી દીકરીએ માતા પિતાનું ઘર છોડી દીધું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ત્યારે પોલીસ દ્વારા દીકરીની ભાળ મેળવીને તેની પૂછપરછ કરતા છેલ્લા ત્રણ - ચાર વર્ષથી માસુમ દિકરી પોતાના પિતાની હવસનો શિકાર બનતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:31 PM IST

Trending Photos

શર્મસાર! રાત્રે અશ્લીલ વીડિયો બતાવી TVનું વોલ્યુમ વધારી હવસખોર બાપ દીકરીનું શોષણ કરતો!

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતી 19 વર્ષીય પુત્રીએ પોતાના માતા-પિતાનું ઘર છોડીને ભાગી ગઈ હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. સમગ્ર મામલાની જાણ 19 વર્ષીય પુત્રીના પિતા દ્વારા ઉપલેટા પોલીસને કરવામાં આવી હતી. જે સમગ્ર મામલાની જાણ ઉપલેટા પોલીસને થતા તાત્કાલિક અસરથી ઉપલેટા પોલીસ તેમજ રાજકોટ રૂરલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા દિકરીની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 

Add Zee News as a Preferred Source

દરમિયાન રાજકોટ રૂરલ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા દિકરીને શોધી કાઢી તેની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી. પૂછપરછ દરમિયાન દીકરીએ કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ કર્યા હતા. જે અંતર્ગત તેના પિતા તેણીની સાથે છેલ્લા ત્રણ - ચાર વર્ષથી બળજબરીપૂર્વક શારીરિક સંબંધ બાંધતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. તાત્કાલિક અસરથી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા દીકરીના પિતાની પણ પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે આરોપીએ પોતે પોતાના ગુનાની કબુલાત આપી હોવાનું સામે આવ્યું છે. 

19 વર્ષીય ભોગ બનનાર દીકરી દ્વારા બળાત્કાર તેમજ પોક્સો એક્ટની કલમ અંતર્ગત ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પોતાના પિતા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવતા તાત્કાલિક અસરથી પોલીસ દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમજ ગુનાના કામે દીકરીના રૂમમાં રાત્રિના સમયે તેના નરાધમ પિતા દ્વારા દુષ્કર્મ આચરવામાં આવતો હતો ત્યાંથી કેટલાક સાંયોગિક પુરાવાઓ પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. તો સાથે જ તપાસના કામે આરોપી દ્વારા ગુનાના સમયે વાપરવામાં આવતી જેલ, પ્રોટેક્શન કીટ, મોબાઈલ ફોન સહિતની વસ્તુઓ કબજે કરવામાં આવી છે. 

પૂછપરછ દરમિયાન યુવતીએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે, આરોપી પિતા રાત્રિના સમયે અશ્લીલ વીડિયો બતાવી તેને શારીરિક શોષણ માટે મજબૂર કરતો હતો. તેમજ દીકરીનો અવાજ કે પ્રતિકાર ન સંભળાઈ તેના માટે ટીવીનું વોલ્યુમ પણ વધારી દેતો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં આ દુષ્કર્મ લાંબા સમયથી ચાલતું હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન વધુ એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોપી પિતાએ તેની ભત્રીજી પર પણ છેલ્લા સાત વર્ષથી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગે રાજકોટ રૂરલના જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, “મામલો અત્યંત ગંભીર છે. પીડિતાઓને કાયદેસર સુરક્ષા અને ન્યાય મળે તે માટે તમામ જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.”

પોલીસ દ્વારા હાલ આરોપીની ભત્રીજીનું કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમજ પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ભત્રીજી સાથે છેલ્લા સાત વર્ષથી હવસખોર પિતા સમાન કાકા દ્વારા દુષ્કર્મ આચારવામાં આવી રહ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આરોપી પોતે દિવ્યાંગ હોવાનું તેમજ તેની પત્નીને કેન્સરની જીવલેણ બીમારી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા આરોપીની પત્નીને ચોથા સ્ટેજનું કેન્સર હોવાના કારણે ડીડીઓ સાથે સંકલન કરીને હેલ્થ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ મળે તે બાબતે પણ પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તેમજ આગામી સમયમાં ભત્રીજીની ફરિયાદના આધારે તેના હવસખોર કાકા વિરુદ્ધ અન્ય ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratRajkotA 19-year-old girlUpleta police stationparentshousePoliceGujarati News

Trending news