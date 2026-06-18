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શોકિંગ! નોળિયો કરડવાથી મહિલાને થયો હડકવા: પાણી જોતાં જ તરફડિયા માર્યા, ડોક્ટરો પણ સ્તબ્ધ

Palanpur News: પાલનપુરની જનરલ હોસ્પિટલમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના 45 વર્ષીય મહિલામાં નોળિયો કરડ્યાના દોઢ મહિના બાદ હડકવાના લક્ષણો જોવા મળતાં તબીબો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:36 PM IST
શોકિંગ! નોળિયો કરડવાથી મહિલાને થયો હડકવા: પાણી જોતાં જ તરફડિયા માર્યા, ડોક્ટરો પણ સ્તબ્ધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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શોકિંગ! નોળિયો કરડવાથી મહિલાને થયો હડકવા: પાણી જોતાં જ તરફડિયા માર્યા, ડોક્ટરો પણ સ્
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