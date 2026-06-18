/શોકિંગ! નોળિયો કરડવાથી મહિલાને થયો હડકવા: પાણી જોતાં જ તરફડિયા માર્યા, ડોક્ટરો પણ સ્તબ્ધ

Palanpur News: તબીબી વિજ્ઞાનને પણ ચોંકાવી દે તેવો એક અત્યંત દુર્લભ અને હૃદયદ્રાવક કિસ્સો પાલનપુરની બનાસ મેડિકલ કોલેજ અને જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે સામે આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે કૂતરા, બિલાડી કે વાંદરાના કરડવાથી હડકવા (Rabies) થવાના કિસ્સા આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ, પરંતુ અહીં એક મહિલાને નોળિયો કરડ્યા બાદ હડકવા થયો હોવાનું નિદાન થતાં તબીબો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા છે. હાલમાં આ મહિલા હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મરણ વચ્ચે ઝોલાં ખાઈ રહી છે.
સ્થાનિક હોસ્પિટલની બેદરકારી કે અધૂરી માહિતી નડી?
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, રાજસ્થાનના સિરોહી જિલ્લાના વતની 45 વર્ષીય ડાળીબેન ઉજાજી સરગડાને આશરે દોઢ મહિના અગાઉ એક નોળિયો કરડી ગયો હતો. નોળિયો કરડ્યા બાદ તેઓ તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્થાનિક સરકારી હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા હતા. ત્યાં ફરજ પરના સ્ટાફે તેમને હડકવા વિરોધી રસી (Anti-Rabies Vaccine) નો પ્રથમ ડોઝ આપ્યો હતો. પરંતુ, જ્યારે તેઓ રસીના બાકીના ડોઝ લેવા માટે ફરી હોસ્પિટલ ગયા, ત્યારે સ્થાનિક તબીબોએ તેમને એવી સલાહ આપી કે "નોળિયાના કરડવાથી સામાન્ય રીતે હડકવા થતો નથી, તેથી આગળના ઇન્જેક્શન લેવાની કોઈ જરૂર નથી." આ અયોગ્ય સલાહને કારણે મહિલાએ રસીનો કોર્સ અધૂરો છોડી દીધો, જે પાછળથી તેમના માટે જીવલેણ સાબિત થયો.
પાણી જોતાં જ મહિલા તરફડિયા મારવા લાગી
દોઢ મહિના બાદ અચાનક જ મહિલાની તબિયત બગડવા લાગી અને તેમનામાં હડકવાના ગંભીર લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા. તેમને 17 જૂનના રોજ પાલનપુરની બનાસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. અહીં તપાસ દરમિયાન મહિલામાં હાઇડ્રોફોબિયા (Hydrophobia) એટલે કે પાણીનો ભયંકર ડર જોવા મળ્યો હતો. દર્દીની સામે પાણી લાવતાની સાથે જ તેઓ અત્યંત ગભરાઈ જાય છે, પાણી પીવામાં અસમર્થ બને છે અને ગળાના સ્નાયુઓ સંકોચાઈ જવાને કારણે તરફડિયા મારવા લાગે છે. આ ચોંકાવનારા લક્ષણોના આધારે બનાસ હોસ્પિટલના તબીબોએ પુષ્ટિ કરી છે કે મહિલાને હડકવા જ થયો છે.
આ કિસ્સો સાબિત કરે છે કે વન્યજીવો કે અન્ય કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રાણી કરડે ત્યારે બેદરકારી દાખવવી ભારે પડી શકે છે. કૂતરા ઉપરાંત નોળિયો, શિયાળ, બિલાડી કે વાંદરા જેવા ગરમ લોહીવાળા સસ્તન પ્રાણીઓ કરડે ત્યારે પણ હડકવા વિરોધી રસી (ARV) નો સંપૂર્ણ કોર્સ કરવો અત્યંત જરૂરી છે. રસીનો એક પણ ડોઝ ચૂકવો ન જોઈએ. અધૂરી રસી વાયરસને શરીરમાં ફેલાતા અટકાવી શકતી નથી. હડકવા એ 100% અટકાવી શકાય તેવો રોગ છે, પરંતુ જો એકવાર તેના લક્ષણો શરૂ થઈ જાય તો તે 100% જીવલેણ નીવડે છે.