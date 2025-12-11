ગેનીબેન ઠાકોરના નિવેદન બાદ એક ભૂવાએ ફેંક્યો પડકાર: "હું કાળું હીરાની બત્રીસીની મેલડી ધૂણુ છું"
Geniben Thokar's statement: સાંસદ ગેનીબેનને નિવેદન બાદ એક ભૂવાએ ફેંક્યો પડકાર. ભૂવાઓ અંગેના નિવેદન સામે એક ભૂવાએ જ ફેંક્યો પડકાર. ગેનીબેનનું નામ લીધા વિના ભૂવાએ આપી ચેલેન્જ. "બધા ધૂણે એ જુઠા નથી, હું કાળું હીરાની બત્રીસીની મેલડી ધૂણુ છું". રાધનપુર, ભાભર, દિયોદર, સુઈગામમાં મારી 5000 બાધા છે" તમારા ડોક્ટર કે તમારા જેટલા નેતાઓ હોય એમને લાવો", "બીજી વખત બોલો તો વિચારીને બોલજો", "હાલ નામ લીધા વગર બોલું છું, પછી નામ લઈને બોલીશ"..
Trending Photos
Geniben Thakor statement: બનાસકાંઠાના લોકસભા સાંસદ અને કોંગ્રેસના નેતા ગેનીબેન ઠાકોરે તાજેતરમાં થરાદ ખાતે યોજાયેલા ઠાકોર સમાજના બંધારણ અને સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં ભૂવાઓ વિશે આપેલા નિવેદન બાદ રાજ્યના એક ભૂવાએ તેમને ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો છે. સાંસદ ગેનીબેને સમાજના લોકોને ભૂવાઓના ચક્કરમાં ન ફસાવા માટેની સલાહ આપી હતી, જેના પગલે આ ભૂવાએ સણસણતો જવાબ આપ્યો છે.
ભૂવાએ નામ લીધા વિના ગેનીબેનને આપી ચેલેન્જ
ભૂવાએ પોતાના નિવેદનમાં ગેનીબેન ઠાકોરનું સીધું નામ લીધા વિના તેમને પડકાર ફેંક્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, "બધા ધૂણે એ જુઠા નથી, હું કાળું હીરાની બત્રીસીની મેલડી ધૂણુ છું." ભૂવાએ પોતાની શક્તિનો દાવો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "રાધનપુર, ભાભર, દિયોદર, સુઈગામમાં મારી 5000 બાધા છે." ગેનીબેનને પડકાર ફેંકતા તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે, "તમારા ડોક્ટર કે તમારા જેટલા નેતાઓ હોય એમને લાવો અને એ દુઃખ બંધ કરો પાંચ મિનિટ માટે તો મને ખબર પડે કે હું દુનિયામાં દેરું જૂઠું છું."
ભૂવાએ આપી ધમકી
આ ભૂવાએ ગેનીબેનને ચેતવણી પણ આપી છે અને ભવિષ્યમાં નિવેદન આપતા પહેલા વિચારીને બોલવા માટે કહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, "બીજી વખત બોલો તો વિચારીને બોલજો નહિતર ખુલ્લી માર્કેટએ નોમ લઈને બોલીશ." વર્તમાનમાં નામ લીધા વિના બોલતા હોવાનું જણાવીને તેમણે ઉમેર્યું કે, "હાલ નામ વગર બોલું છું બીજી વખત નામ લઈને ના બોલો તો હું કાળું ભગત ની મેલડી નહિ." સાંસદના એક નિવેદનથી ધર્મ અને શ્રદ્ધા સાથે જોડાયેલા આ મુદ્દાએ હવે રાજકીય રંગ પકડી લીધો છે અને રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે