AMC ફાયર વિભાગની પરીક્ષામાં મોટો છબરડો, સિલેબસ બહારના પ્રશ્નો પૂછાતા પરીક્ષા રદ

Ahmdabad News: અમદાવાદ વધુ એક સરકારી પરીક્ષામાં છબરડો આવ્યો સામે આવ્યો છે. છબરડો સામે આવતા પરીક્ષા રદ કરવી પડી. Amcના ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરની પરીક્ષા રદ કરાઈ. સિલેબસ બહારના પ્રશ્નો પૂછાયા હોવાનો ઉમેદવારના આક્ષેપ બાદ પરીક્ષા રદ. આક્ષેપના પગલે કોર્પોરેશન દ્વારા પરીક્ષાને રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:30 AM IST

Ahmdabad News: ગુજરાતમાં સરકારી ભરતી પરીક્ષાઓમાં છબરડાઓનો સિલસિલો અટકવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી. તાજેતરમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરની ભરતી માટે લેવાયેલી પરીક્ષામાં ગંભીર છબરડો સામે આવતા તંત્ર દ્વારા પરીક્ષા રદ કરવાની ફરજ પડી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?
20 જાન્યુઆરીના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફાયર વિભાગમાં સહાયક સ્ટેશન ઓફિસરની 8 જગ્યાઓ માટે લિમિટેડ ખાતાકીય પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષા લેવાની જવાબદારી રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી (RRU)ને સોંપવામાં આવી હતી. 8 જગ્યાઓ સામે કુલ 32 ઉમેદવારોએ આ પરીક્ષા આપી હતી. જોકે, પરીક્ષા શરૂ થતાની સાથે જ ઉમેદવારોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ઉમેદવારોનો આક્ષેપ હતો કે પ્રશ્નપત્રમાં પૂછાયેલા મોટાભાગના પ્રશ્નો નિર્ધારિત સિલેબસની બહારના હતા. જે વિષયોની તૈયારી ઉમેદવારોએ કરી હતી, તેના બદલે અન્ય વિષયોના પ્રશ્નો પૂછાતા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર હોબાળો મચ્યો હતો.

કોર્પોરેશનનો નિર્ણય, તપાસના આદેશ
ઉમેદવારોના આક્ષેપો અને વિરોધને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ કોર્પોરેશનના સેન્ટ્રલ ઓફિસ વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી આ પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તંત્રએ સ્વીકાર્યું છે કે સિલેબસ બહારના પ્રશ્નો પૂછાયા હોવાની રજૂઆતો ગંભીર છે અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે આ પગલું ભરવું જરૂરી હતું. સિલેબસ બહારના પ્રશ્નો કેવી રીતે પૂછાયા અને આ ક્ષતિ કોના સ્તરેથી થઈ છે, તે અંગે તપાસ કરવાના આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે. એજન્સી તરીકે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીની કામગીરી સામે પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

હવે ક્યારે લેવાશે પરીક્ષા?
તંત્ર દ્વારા નવી તારીખની જાહેરાત પણ કરી દેવામાં આવી છે. રદ થયેલી આ પરીક્ષા હવે આગામી 11 ફેબ્રુઆરીના રોજ ફરીથી લેવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ હવે આ નવી તારીખ મુજબ ફરીથી તૈયારી કરવાની રહેશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

gujaratAhmdabadbreaking newsbig messAMC Fire Department examExam cancelledquestionsoutside syllabusasked

