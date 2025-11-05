અમદાવાદમાં 'દ્રશ્યમ' જેવી ઘટના! પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિની હત્યા કરી, રસોડામાં દાટીને ચણી લીધો!
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં દ્રશ્યમ ફિલ્મ જેવો કિસ્સો સામે આવ્યો. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મકાનના રસોડામાંથી પતિનો કંકાલ શોધ્યો. સરખેજમાં ફતેવાડી વિસ્તારમાં અહેમદી રો હાઉસની ઘટના. પત્ની રૂબી મકાન ખાલી કરી બીજે રહેવા ગઈ હતી. પોલીસને જાણ થઈ તે બાદ મકાન ખોલી કંકાલ બહાર કઢાયો. પત્ની રૂબીએ પ્રેમી ઈમરાન સાથે મળી પતિની હત્યા કરી.
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં એક ચોંકાવનારો અને બોલિવૂડ ફિલ્મ 'દ્રશ્યમ'ની યાદ અપાવે તેવો હત્યાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે સરખેજના ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલા અહેમદી રો હાઉસના એક મકાનના રસોડામાંથી લગભગ એકાદ વર્ષ પહેલાં હત્યા કરાયેલા પતિનો કંકાલ શોધી કાઢીને આ સમગ્ર ઘટના પરથી પરદો ઉંચક્યો છે.
ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કંકાલ શોધી કાઢ્યો, એક વર્ષ જૂના રહસ્યનો પર્દાફાશ
મળતી માહિતી મુજબ, સરખેજના ફતેવાડી વિસ્તારમાં આવેલા અહેમદી રો હાઉસના A-6 નંબરના મકાનમાં એક વર્ષ પહેલાં રહેતા સમીર બિહારીની તેની જ પત્ની રૂબીએ પ્રેમી ઈમરાન અને અન્ય લોકો સાથે મળીને હત્યા કરી હતી. હત્યા કર્યા બાદ પત્ની અને પ્રેમીએ મૃતદેહને કોઈને જાણ ન થાય તે રીતે મકાનના રસોડામાં જ દાટી દીધો અને તેના પર ચણતર કરાવી દીધું હતું.
પત્નીના નાટક: 'પતિ દુબઈ ગયો છે,' કહી રચ્યું તરકટ
હત્યા બાદ પત્ની રૂબીએ આખો મામલો છુપાવવા માટે નાટક કર્યું હતું. તેણે એક તરફ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાના પતિ સમીર ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી, તો બીજી તરફ પાડોશીઓને જણાવ્યું હતું કે તેનો પતિ સમીર કામ અર્થે દુબઈ ગયો છે. ઘટનાની કોઈને ગંધ પણ ન આવે તેવું રૂબી અને તેના પ્રેમીનું સંપૂર્ણ પ્લાનિંગ હતું. એટલું જ નહીં, હત્યા બાદ મકાન ખાલી કરીને રૂબી બીજે રહેવા પણ ચાલી ગઈ હતી.
મકાન ખોલાયું, ક્રાઈમ સીનમાંથી મળ્યું સેન્ટ્રલ લોક
પોલીસને આ મામલે જાણ થતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમે શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરીને તેમની પૂછપરછ કરી હતી. પૂછપરછમાં સત્ય બહાર આવતાં પોલીસ કાફલો ગતરોજ સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો અને જે મકાનમાં હત્યા થઈ હતી તેનું સેન્ટ્રલ લોક ખોલીને તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન રસોડામાંથી સમીરનો કંકાલ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે કંકાલને બહાર કાઢીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
હત્યારી પત્ની રૂબીને બે બાળકો!
આ મામલામાં મૃતક સમીર અને હત્યારી પત્ની રૂબીને બે બાળકો પણ હોવાનું પાડોશીએ જણાવ્યું છે. પાડોશીઓના નિવેદન મુજબ, રૂબીએ અગાઉ અલગ અલગ સમયે ચોરી થયાનું તરકટ પણ રચ્યું હતું. પોલીસે રૂબી અને તેના પ્રેમી ઈમરાન સહિતના આરોપીઓની અટકાયત કરીને હત્યાના ચોક્કસ કારણ અને સમગ્ર કાવતરાની વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
