સ્વાદનો ચટાકો મારનારાઓ ચેતી જજો! પીઝામાંથી ઈયળ તો બટાકાવડામાંથી વંદો નીકળતાં ગ્રાહકે કર્યો હોબાળો

ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 31, 2025, 08:50 AM IST

Gujarat News: સ્વાદનો ચટાકો મારનારાઓ ચેતી જજો.ગુજરાતમાં બહારનું ખાવાના શોખીનો માટે ફરી એકવાર લાલબત્તી સમાન કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. દાહોદ અને આણંદમાં બનેલી આ ઘટનાઓએ ફૂડ સેફ્ટી અને હોટલોની સ્વચ્છતા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

અહીં આ બંને કિસ્સાઓની વિગતવાર માહિતી છે...

આણંદમાં બટાકાવડામાંથી નીકળ્યો વંદો
આણંદનાં બાકરોલ પાસે આવેલ બાકરોલ સ્કેવર કોમ્પલેક્ષમાં આવેલી પ્રખ્યાત ભગવતી ભજીયા હાઉસ નામની દુકાનમાં નાસ્તો કરવા ગયેલા ગ્રાહકને બટાકાવડામાંથી વંદો નિકળવાનો કડવો અનુભવ થતા આ અંગે ગ્રાહકએ હોટલ માલિકને રજુઆત કરતા હોટલ માલિકએ આવું તો થયા કરે તેમ જણાવતા ગ્રાહકે ભારે હોબાળો મચાવતા ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે સેમ્પલ લઈને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી.

આણંદ રહેતા મેલાભાઈ ભરવાડ આજે સાંજનાં સુમારે આણંદનાં બાકરોલ ખાતે આવેલ બાકરોલ સ્કવેરમાં આવેલી ભગવતી ભજીયા હાઉસમાં પોતાનાં ચાર મિત્રો સાથે નાસ્તો કરવા ગયા હતા ત્યારે મંગાવેલા બટાકાવડામાંથી વંદો નિકળતા મેલાભાઈ અને તેમનાં મિત્રો ચોંકી ઉઠયા હતા અને તેઓએ આ બનાવ અંગે હોટલનાં માલિકને રજુઆત કરતા હોટલનાં માલિકએ પણ આવું તો ચાલ્યા કરે તેમ કહી યોગ્ય જવાબ નહી આપતા ગ્રાહકોનાં આરોગ્ય સાથે ચેંડા થતા હોવાનું જણાતા મેલાભાઈ અને તેમનાં મિત્રોએ ફુડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને જાણ કરતા ફુડ સેફટી ઓફીસર ધટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને તેઓએ વંદો નિકળેલા બટાકાવડા તેમજ પત્તરવેલીનાં ભજીિયા અને દાળવડાનાં ખીરાનાં સેમ્પલ લઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી હતી.

દાહોદમાં પીઝામાંથી નીકળી ઈયળ
દાહોદની એક જાણીતી પીઝા આઉટલેટમાં ગ્રાહકે જ્યારે પીઝા ઓર્ડર કર્યા, ત્યારે તેમાંથી જીવતી ઈયળ નીકળતા ગ્રાહક ચોંકી ઉઠ્યો હતો. પીઝામાં ઈયળ દેખાતા ગ્રાહકે તાત્કાલિક હોટલ સંચાલકોને જાણ કરી હતી. આ મામલે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને જાણ કરવામાં આવતા અધિકારીઓએ સ્થળ પર પહોંચી નમૂના લીધા હતા અને તપાસ હાથ ધરી હતી.

ગ્રાહકોએ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?
વારંવાર બનતી આવી ઘટનાઓ વચ્ચે ખાણી-પીણીના શોખીનોએ સાવધ રહેવું જરૂરી છે. કોઈપણ રેસ્ટોરન્ટમાં ખાતા પહેલા ત્યાંની સામાન્ય સ્વચ્છતા અને કિચન એરિયા પર નજર નાખો. જે તે એકમ પાસે ફૂડ સેફ્ટીનું લાયસન્સ છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરો. જો તમને ખોરાકમાં કોઈ જીવજંતુ કે ગંદકી જણાય, તો માત્ર હોબાળો કરવાને બદલે ટોલ ફ્રી નંબર 1800 11 4000 પર અથવા સ્થાનિક ફૂડ વિભાગમાં લેખિત ફરિયાદ કરો.
 

