માત્ર એક મકાનના ટુકડા માટે પુત્રએ ધાવણ લજવ્યું! લાકડાના ફટકા મારી માતાને ઉતારી મોતને ઘાટ!
Ahmedabad News: અમદાવાદના આનંદનગર વિસ્તારમાં સંબંધોના ખૂનનો એક સનસનીખેજ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મકરબાના કૃષ્ણધામ આવાસમાં એક કપાતર પુત્રએ મિલકતના વિવાદમાં પોતાની જ સાવકી માતાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે. માત્ર એક મકાનના ટુકડા માટે પુત્રએ માતૃત્વને લજવ્યું છે.
Ahmedabad News: અમદાવાદનું મકરબા વિસ્તાર અને કૃષ્ણધામ ઔડાના મકાનો...જ્યાં ગત રાત્રે એક એવી ઘટના બની જેણે માનવતાને ઝીંઝોળી નાખી છે. અહીં રહેતી એક મહિલા કપીલા બેન ચુનારાની લોહીલુહાણ હાલતમાં લાશ મળી આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં જે ખુલાસો થયો તે ચોંકાવનારો હતો - હત્યારો બીજું કોઈ નહીં પણ ઘરનો જ ચિરાગ અને મહિલાનો સાવકી પુત્ર ડેવીડ એટલે કે દેવેન્દ્ર ચુનારા હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, આ લોહીયાળ ખેલ પાછળ મકરબા ખાતે આવેલા મકાનનો વિવાદ જવાબદાર છે. મુકેશભાઈએ બીજા લગ્ન કર્યા હોવાથી આરોપી પુત્ર દેવેન્દ્ર મકાનમાં પોતાનો હક જમાવવા માંગતો હતો. અગાઉ પણ આરોપીએ આ બાબતે ઝઘડો કરી સાવકી માતા પર હુમલો કર્યો હતો અને માથાના ભાગે ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી. પરંતુ ગઈકાલે આ વિવાદે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને પુત્રએ લાકડાના ફટકા મારી માતાને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપી કપાતર પુત્રની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે. આરોપીએ માત્ર મિલકત માટે હત્યા કરી કે કોઇ બીજું કારણ છે તે શોધવા પોલીસે કવાયત તેજ કરી છે.
