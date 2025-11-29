અરર...આ દૂધ તો લોકોના પેટ ફાડી નાંખશે! હવે પાણી નહીં આ મિક્સ કરાય છે આવા રાસાયણિક દ્રવ્યો!
Sabarkatha News: રાજ્યમાં નકલીનો રાફડો ફાટી નિકળ્યો હોય તેવી સ્થિતિ. નકલી પનીર અને ઘી બાદ હવે નકલી દૂધ ઝડપાયું. સાબરકાંઠાના ઈડરના શીંગા ગામેથી બનાવટી દૂધનો જથ્થો ઝડપાયો. SOGની ટીમે બાતમીના આધારે પાડ્યા હતાં દરોડા. સોયા ઓઈલ, મેલ્ટો ડેક્સિન અને વે પાઉડરથી બનાવાતું હતું દૂધ. SOGની ટીમે નકલી દૂધ બનાવતા સુનિલ શર્માની કરી ધરપકડ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી.
Trending Photos
શૈલેષ ચૌહાણ/સાબરકાંઠા: દૂધમાં પાણી ભેળવવું તો જૂની વાત થઈ… હવે તો સોયાબીન તેલ, મેલ્ટો ડોક્સિન, વૉશિંગ પાઉડર મિક્સ કરીને ઝેરી દૂધ બનાવીને લોકોના પેટમાં ઉતારવામાં આવી રહ્યું છે! સાબરકાંઠાના ઈડર તાલુકાના સિંગા ગામે આવી એક ખતરનાક ઘટના સામે આવી છે. પોલીસે રેડ કરી 200 લિટર શંકાસ્પદ દૂધ અને ભેળસેળનો માલ ઝડપ્યો છે… પણ આટલું ઝેર પકડાયા પછી પણ આરોપીને તો “જવાબ લઈને” છોડી મૂકવામાં આવ્યો! શું ભેળસેળીયાઓ સામે તંત્ર સાચે જ લાચાર બની ગયું છે.
સાબરકાંઠાના ઈડર તાલુકાના સિંગા ગામે એક રહેણાંક મકાનમાં ચોરીછુપાઈથી નકલી દૂધ બનાવવાની ફેક્ટરી ચાલતી હતી. સોયાબીન તેલ, મેલ્ટો ડોક્સિન, વૉશિંગ પાઉડર અને પાણી મિક્સ કરીને ખરેખર દૂધ જેવું દેખાતું ઝેર તૈયાર કરવામાં આવતું હતું.
પોલીસને બાતમી મળી એટલે રેડ પાડી. 200 લિટર શંકાસ્પદ દૂધ અને ભેળસેળનો તમામ માલ ઝડપી લીધો. નમૂના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને પરીક્ષણ માટે મોકલી આપ્યા છે. પણ સૌથી મોટો આઘાત એ છે કે આટલું ઝેર પકડાયા પછી પણ મુખ્ય આરોપી અશ્વિનભાઈ શર્માને “જવાબ લઈને” પોલીસે છોડી મૂક્યો છે! હજી સુધી કોઈ ગુનો નોંધાયો નથી, માત્ર “જાણવાજોગ” નોંધાઈ છે. રિપોર્ટ આવે ત્યારે જ કાર્યવાહી થશે, એવું કહેવાય છે.
પ્રશ્ન એ છે કે…આટલું મોટું ઝેર પકડાય અને આરોપીને ઘરે મોકલી દેવાય? રાજ્યમાં ગઈકાલે નકલી ઘી, પરમદિવસે નકલી મસાલા, આજે નકલી દૂધ… ભેળસેળીયાઓની હિંમત વધતી જાય છે, કારણ કે તેમને ખબર છે – પકડાશે તો પણ “જવાબ લઈને” છૂટી જશે! લોકોના જીવ સાથે રમત રમનારાઓ સામે તંત્ર આટલું નરમ કેમ? શું ફૂડ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પોલીસ વચ્ચે તાલમેલ જ નથી? કે પછી ભેળસેળીયાઓના હાથ એટલા લાંબા છે કે કાર્યવાહી થતાં પહેલાં જ બધું “સેટ” થઈ જાય છે?
આજે સિંગા ગામના 200 લિટર નકલી દૂધની વાત છે… કાલે કોઈ બીજા ગામના હજારો લિટરની વાત હશે. જ્યાં સુધી ભેળસેળીયાઓને તુરંત જેલ નહીં નાખવામાં આવે, ત્યાં સુધી ગુજરાતની થાળીમાં ઝેર જ ભરાતું રહેશે. સવાલ એક જ છે – ક્યારે ઊંઘમાંથી જાગશે તંત્ર?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે