જેલમાંથી છૂટેલા ગુંડાનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં સ્વાગત, કારના કાફલા સાથે રોડ-શો પણ કર્યો, જેલ બહાર લેવા ટોળું આવ્યું

સુરતમાં કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યાં છે. ગુજસીટોકના આરોપીની જેલમુક્તિ થતાં તેને લેવા માટે જેલની બહાર ટોળું આવ્યું હતું. આરોપીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને તેણે રોડ શો પણ કર્યો હતો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:57 PM IST

સુરતઃ કોઈ વ્યક્તિ જેલમાં જાય તો તે સુધરી જતો હોય છે. પરંતુ સુરતમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જેણે કાયદો-વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડાવી દીધા છે. જેમાં કુખ્યાત આરોપી આશિષ ઉર્ફે ચીકનો પાંડેની જેલમુક્તિ બાદ તેનું ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજસીટોકના આરોપીના સ્વાગત માટે જેલની બહાર ઘણા સમર્થકો ઉમટી પડ્યા હતા. ત્યારબાદ કારના કાફલા સાથે રોડ શો કાઢવામાં આવ્યો હતો, જેના વીડિયો વાયરલ થતાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.

ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં સ્વાગત
આશિષ એટલે કે ચીકનો પાંડે લાલુ જાલિમ ગેંગનો ગુનેગાર છે અને બે વખત જેલમાં જઈ ચૂક્યો છે. હાલમાં ગુજસીકોટના કાયદા હેઠળ તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જેલમાં ગયા બાદ આરોપીને ડર લાગતો હોય છે, પરંતુ ચીકનો જેલમાંથી બહાર આવ્યો તો તેનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

ચીકનો પાંડે જ્યારે જેલમાંથી બહાર આવ્યો તો તેને લેવા માટે સચિન વિસ્તારમાં આવેલી સબજેલની બહાર 40થી 50 જેટલા લોકોનું ટોળું રાહ જોઈ રહ્યું હતું. આશિષ બહાર નીકળ્યો તો તેના સાગરિતો પગે લાગતા પણ જોવા મળ્યા હતા. આ દરમિયાન એક વીડિયોમાં કોઈ જેલ કર્મચારી પણ ચીકનો પાંડે સાથે હાથ મિલાવી રહ્યાં છે. તેવામાં કાયદાનું રક્ષણ કરતા લોકો સામે પણ સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે.

રોડ-શો પણ કર્યો
જેલમાંથી બહાર આવેલા આશિષ ઉર્ફે ચિકનો પાંડેએ કાળી કારના કાફલા સાથે રોડ-શો કર્યો હતો. કાળા કલરની સ્કોર્પિયોમાં ચીકનો બેઠો હતો અને સાથે અન્ય કાર જોવા મળી હતી. તેણે કારમાંથી વિક્ટ્રી સિમ્બોલ પણ બતાવ્યો હતો. જેલમાંથી બહાર આવેલા આરોપીના ઘણા વીડિયો જોવા મળી રહ્યાં છે, ત્યારે લોકોનાં મનમાં પણ સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

