ત્રણ પાનાની સ્યુસાઇડ નોટ લખી અમદાવાદમાં એક ગરબા આયોજકે કરી આત્મહત્યા, પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

Ahmedabad Crime News: અમદાવાદના વટવા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આપઘાતની ઘટના બની છે. જીઆઈડીસીમાં મયંક પરમાર નામના એક વ્યક્તિએ મંગળવારે આપઘાત કર્યો હતો. પોલીસે સ્યુસાઇડ નોટ કબજે કરી તપાસ શરૂ કરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:52 PM IST

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદના વટવા GIDCમાં એક ગરબા આયોજકે રહસ્યમય રીતે આપઘાત કર્યો છે. આપઘાતની જાણથતાં પોલીસની ટીમ પહોંચી હતી. પોલીસે આપઘાતનું કારણ જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરી છે. આપઘાત કરનાર વ્યક્તિનું નામ મયંક પરમાર હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મયંક પરમાર નામના વ્યક્તિએ 30 સપ્ટેમ્બરે વટવા જીઆઈડીસીમાં આવેલા મહાલક્ષ્મી એસ્ટેટમાં નીલાંજન ફેબ્રિકેશનની દુકાનમાં આપઘાત કર્યો હતો. વટવા પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. મૃતકે સ્યુસાઇડ નોટ પણ લખી છે, જેમાં પૈસાના વ્યવહારનો ઉલ્લેખ જોવા મળી રહ્યો છે.

ત્યારે વટવા જીઆઇડીસી પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મૃતક મયંક પરમાર વટવા જીઆઈડીસીમાં આવેલા મહાલક્ષ્મી એસ્ટેટમાં નીલંજય ફેબ્રિકશેનના નામથી વ્યવસાય કરતા હતા. આ વખતે પ્રથમ વખત વટવા જીઆઇડીસી વિસ્તારના રિંગ રોડ નજીક આવેલ વૃંદાવન પાર્ટી પ્લોટમાં ગેલેક્સી રાસ ગરબાનું આયોજન કર્યું હતું. ત્યારે પોલીસેને એક હાથ લખાણ વાળી સ્યુસાઇટ નોટ મળી આવી છે.

ત્યારે વટવા જીઆઇડીસી પોલીસ આત્મહત્યાનું કારણ જાણવા માટેથી અલગ અલગ મુદ્દા પર તપાસ કરી રહી છે, જેમાં યુવકને કોઈ પ્રેમ પ્રકરણ હતું કે કેમ? સ્યુસાઇટ નોટમાં વ્યાજના પૈસાનો જે ઉલ્લેખ છે તો વ્યાજખોરનો કોઈ ત્રાસ છે કે અન્ય કોઈ અંગત કારણ છે કે શું ? સાથે વટવા જીઆઈડીસી પોલીસે મૃતકની મળી આવેલી સ્યુસાઇટ નોટ એફએસએલમાં મોકલી આપીને મૃતકના મોબાઈલને લઇને પણ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે આત્મહત્યા પાછળનું કારણ શું છે એ પોલીસની તપાસ ના અંતમાં જ ખ્યાલ આવશે.

