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પાલનપુરની 8 વર્ષની દીકરીની કમાલ: માત્ર 7 દિવસમાં સર કર્યો એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ, 17,598 ફૂટની ઊંચાઈએ લહેરાવ્યો ત્રિરંગો

Palanpur News: અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી એ કહેવતને બનાસકાંઠાના પાલનપુરની 8 વર્ષની નિક્ષા બારોટે સાર્થક કરી છે ,માઈનસ ડિગ્રી ઠંડી અને પથ્થરીલા રસ્તાઓ વચ્ચે પાલનપુરની દીકરીએ માત્ર 7 દિવસમાં એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ સર કરીને 17,598 ફૂટની ઊંચાઈએ રાષ્ટ્રગાન ગાઈને નિક્ષા બારોટે પ્રેરણાદાયક સિદ્ધિ નોંધાવીને એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ પર યોગ કરી ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને પર્યાવરણની જાળવણી માટે લોકોને સંદેશ આપ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:32 AM IST
પાલનપુરની 8 વર્ષની દીકરીની કમાલ: માત્ર 7 દિવસમાં સર કર્યો એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ, 17,598 ફૂટની ઊંચાઈએ લહેરાવ્યો ત્રિરંગો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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