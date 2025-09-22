Prev
યુવતીએ લગાવી કેનાલમાં મોતની છલાંગ; PIની સતર્કતાથી જીવ બચ્યો, જુઓ તરફડિયા મારતી છોકરીનું LIVE રેસ્ક્યૂ!

Mehsana News:  યુવતીનું Live રેસ્ક્યૂ! મહેસાણાના કડીમાં યુવતીએ કેનાલમાં છલાંગ લગાવી. કડી પોલીસે સમયસર પહોંચીને યુવતીનું રેસ્ક્યું કર્યું, કડી પોલીસ મથક પી આઈ સોલંકીની કામગીરીથી લોકોમાં ખુશી જૉવા મળી.

યુવતીએ લગાવી કેનાલમાં મોતની છલાંગ; PIની સતર્કતાથી જીવ બચ્યો, જુઓ તરફડિયા મારતી છોકરીનું LIVE રેસ્ક્યૂ!

Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના કડી શહેરમાં એક હૃદયદ્રાવક ઘટના બનતા ટળી ગઈ, જ્યારે એક યુવતીએ અગમ્ય કારણોસર કેનાલમાં છલાંગ લગાવી હતી. પરંતુ, કડી પોલીસની સમયસર અને સાવચેત કાર્યવાહીથી આ યુવતીનો જીવ બચી ગયો, અને પોલીસે તેને ડૂબતા બચાવી લીધી. આ ઘટનાથી સ્થાનિક લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે ખુશી અને સન્માનની લાગણી જોવા મળી છે.

શું થયું હતું?
કડી મુખ્ય કેનાલ પર એક યુવતીએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર કેનાલના ઊંડા પાણીમાં છલાંગ લગાવી હતી. તે જ સમયે કડી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ એ. એલ. સોલંકી પોતાની ટીમ સાથે પેટ્રોલિંગમાં હતા. તેમની નજર કેનાલના પાણીમાં ડૂબી રહેલી યુવતી પર પડી.

સમયસર પહોંચીને કર્યું રેસ્ક્યુ
પીઆઈ સોલંકીએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજીને તુરંત જ કાર્ય હાથ ધર્યું. તેમણે સમયનો બગાડ કર્યા વિના એક સ્થાનિક યુવાનની મદદ લઈને કેનાલમાં પ્રવેશ કર્યો. બંનેએ સાહસ અને ઝડપથી યુવતી સુધી પહોંચીને તેને પાણીમાંથી બહાર કાઢી.

આ ઘટનામાં પોલીસની સતર્કતા અને ત્વરિત કાર્યવાહી ખરેખર પ્રશંસાને પાત્ર છે. જો થોડું પણ મોડું થયું હોત તો કદાચ યુવતીનો જીવ બચાવવો મુશ્કેલ બની જાત. પીઆઈ સોલંકી અને તેમની ટીમે બતાવેલી માનવતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાને કારણે આજે એક યુવતીનો જીવ બચી શક્યો છે. આ ઘટના બાદ યુવતીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને સમજાવટ કરવામાં આવી અને તેના પરિવારને જાણ કરવામાં આવી. 

પીઆઈ સોલંકીની આ કામગીરીથી સમગ્ર વિસ્તારમાં તેમની અને પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે. લોકોએ પોલીસના આ પ્રયાસને બિરદાવ્યો છે અને ખુશી વ્યક્ત કરી છે. આ ઘટના ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે પોલીસ માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું કામ નથી કરતી, પરંતુ જરૂરિયાત પડે ત્યારે લોકોના જીવ બચાવવાનું પણ મહત્વનું કાર્ય કરે છે.

