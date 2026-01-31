Prev
શંકાના વમળમાં અંધ બનેલો પતિ બન્યો હેવાન! પત્ની પર કુહાડીથી હુમલો, અરવલ્લીની કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના

Aravalli News: અરવલ્લીમા આડા સંબંધના આક્ષેપમાં પતિ બન્યો હેવાન, પત્ની પર કુહાડીથી જીવલેણ હુમલો કરતા પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા હોસ્પિટલ ખસેડાઈ.

Jan 31, 2026, 07:53 PM IST

Aravalli News: અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના નવાગામ (કસાણા) માં કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. શંકાના વમળમાં અંધ બનેલા પતિએ પોતાની જ પત્ની પર કુહાડી વડે નિર્દયતાપૂર્વક હુમલો કરી તેને મોતને ઘાટ ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ હુમલામાં પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.સમગ્ર ઘટના ની વાત કરવામાં આવે તો નવાગામમાં રહેતા દંપતી વચ્ચે અન્ય સ્ત્રી સાથેના આડા સંબંધના આક્ષેપને લઈ વિવાદ સર્જાયો હતો. પત્ની દ્વારા કરવામાં આવેલા આક્ષેપોથી ઉશ્કેરાયેલા પતિએ આવેશમાં આવી ઘરમાં પડેલી કુહાડી વડે પત્ની પર હુમલો કરી દીધો હતો.

જ્યાં 46 વર્ષીય રમીલાબેન ને .હુમલાને કારણે રમીલાબેનના બંને પગમાં ગંભીર ફ્રેક્ચર થયા છે. જ્યારે પતિ પત્નીને જીવથી મારી નાખવાના ઈરાદે પ્રહાર કરી રહ્યો હતો, ત્યારે સાસુએ વચ્ચે પડીને પોતાની વહુનો જીવ બચાવ્યો હતો. હુમલા બાદ લોહીલુહાણ હાલતમાં રમીલાબેનને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે પ્રથમ ઇસરી સીએસસી  ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તેમની હાલત ગંભીર હોવાથી વધુ સારવાર માટે મોડાસા ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે.

બીજી તરફ, પત્નીને અધમૂઈ કરી નાખ્યા બાદ આરોપી પતિ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો છે.આ સમગ્ર મામલે ઇસરી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગંભીર ગુના હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લઈ ફરાર પતિને ઝડપી પાડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

