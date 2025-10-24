Prev
Next

ભાઈ...ભાઈ... હવે સિંહોના ટોળા નહિ, સિંહોના પરિવાર કહો! ગુજરાતની જંગલ સફારીમાં જોવા મળ્યા અદભૂત દ્રશ્યો

Lions In Gir Forest : આમ, તો ગીરમાં સિંહોના ટોળા નવાઈની વાત નથી, પરંતું હવે બરડાના જંગલમાં પણ સિંહોના ટોળા જોવા મળી રહ્યા છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

ભાઈ...ભાઈ... હવે સિંહોના ટોળા નહિ, સિંહોના પરિવાર કહો! ગુજરાતની જંગલ સફારીમાં જોવા મળ્યા અદભૂત દ્રશ્યો

Dwarka News : બરડા જંગલ સફારીમાં એશિયાઈ સિંહોના પરિવારનું અદ્ભુત દર્શન જોવા મળ્યું. ૧૧ બાળ સિંહો સાથે ૧૭-૧૮ સિંહોનું ટોળું જોવા મળતાં ગીરમાં ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓ ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા હતા. 

દેવભૂમિ દ્વારકાના ભાણવડ ગીર બાદ એશિયાઈ સિંહોના બીજા ઘર તરીકે ઉભરી રહેલાં બરડા વન્યજીવ અભયારણ્ય (ભાણવડ)માં તાજેતરમાં પ્રવાસીઓને એક અવિસ્મરણીય અને રોમાંચક નજારો જોવા મળ્યો હતો. બરડા જંગલ સફારીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક જ ટોળામાં ૧૧ બાળ સિંહો સાથે કુલ ૧૭ થી ૧૮ સિંહોનું વિશાળ ઝુંડ ફરતું જોવા મળ્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

ગત વર્ષે શરૂ કરવામાં આવેલી બરડા જંગલ સફારી માટે આ ઘટના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને પ્રોત્સાહક છે. ૧૪૩ વર્ષના લાંબા ગાળા બાદ બરડા જંગલમાં સિંહોનો કાયમી વસવાટ સ્થાપિત થયો છે, ત્યારે આટલી મોટી સંખ્યામાં બાળ સિંહોનું દેખાવું એ બરડાનું આબોહવા અને જંગલ સિંહોના સંવર્ધન માટે અત્યંત અનુકૂળ હોવાનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે.

No description available.

અદ્ભુત દ્રશ્ય
સફારી દરમિયાન એકસાથે ૧૧ નાના બાળ સિંહો અને વયસ્ક સિંહોનું ટોળું મુક્તપણે વિહરતું જોવા મળ્યું હતું, જે પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ અને પ્રવાસીઓ માટે એક અવિસ્મરણીય ક્ષણ બની રહી.
 

 
સિંહોના આ વિશાળ પરિવારના દર્શન થતાં સફારી માટે આવેલા પ્રવાસીઓ અને સ્થાનિક લોકોમાં અનેરી ખુશી અને ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

બરડા જંગલ હવે માત્ર ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે એશિયાઈ સિંહોના સંરક્ષણનું એક મહત્વનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે. સમગ્ર પ્રવાસી જગત માટે આ એક સારા સમાચાર છે, જે બરડા જંગલ સફારીને સિંહ દર્શન માટેનું એક નવું અને આકર્ષક સ્થળ બનાવશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
barda wildlife sanctuarydwarkalionsદ્વારકા

Trending news