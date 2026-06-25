/દાદાની ચીસો અને બાળકના આક્રંદથી આખું ગામ ગૂંજી ઉઠ્યું: અમરેલીમાં ફરી 5 વર્ષના માસૂમને સિંહણ ઉઠાવી ગઈ, 1 કિમી દૂરથી મળ્યો મૃતદેહ

Amreli News: અમરેલી જિલ્લામાં ચાર પગવાળા વન્યજીવો અને માનવીઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકાના ચતુરી ગામે ગત રાત્રે (24 જૂન) એક કાળજું કંપાવી દે તેવી કરુણ ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક સિંહણે માત્ર 5 વર્ષના માસૂમ બાળકને તેના દાદાની નજર સામેથી જ ઝૂંટવીને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. આ હૃદયદ્રાવક ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ભારે શોક, ભય અને વન વિભાગ સામે ઉગ્ર આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.
દાદાની આંગળી પકડી દૂધ આપવા જતાં કાળ ત્રાટક્યો
મળતી વિગતો મુજબ, ચતુરી ગામે રહેતો 5 વર્ષનો માસૂમ જીયાન દેવકુંભાઈ સીધા રાત્રિના સમયે તેના દાદાની આંગળી પકડીને દૂધ આપવા જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અંધારામાંથી અચાનક ત્રાટકેલી સિંહણે માસૂમ જીયાન પર હુમલો કર્યો હતો. દાદા કાંઈ સમજે કે પ્રતિકાર કરે તે પહેલાં જ સિંહણ બાળકને તેમની નજર સામેથી જ ખેંચીને જંગલ તરફ ભાગી ગઈ હતી. વહાલસોયા પૌત્રને બચાવવા માટે દાદાની મજબૂર ચીસો અને માસૂમ બાળકના આક્રંદથી આખું ગામ ગૂંજી ઉઠ્યું હતું.
ગામલોકોએ શોધખોળ કરી, 1 કિલોમીટર દૂરથી મળ્યા અવશેષો
ઘટનાની જાણ થતાં જ ગ્રામજનો તાત્કાલિક લાકડીઓ લઈને માસૂમની વહારે દોડ્યા હતા અને વન વિભાગને જાણ કરીને જંગલ વિસ્તારમાં શોધખોળ આદરી હતી. મૃતકના મામા દાનુભાઈ વઘોસીના જણાવ્યા અનુસાર વન વિભાગની ટીમ પહોંચે તે પહેલાં જ ગામના બે-ત્રણ બહાદુર યુવાનોએ જીવના જોખમે લાકડીઓ વડે હુમલો કરીને બાળકને સિંહણની ચુંગાલમાંથી છોડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.
પરંતુ કમનસીબે, પ્રકૃતિના ક્રૂર પ્રહાર સામે માસૂમ જીયાન ટકી શક્યો નહીં. ગામથી આશરે એક કિલોમીટર દૂર જંગલમાંથી જીયાનનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ અને તેના અવશેષો મળી આવ્યા હતા. આ કરુણ દ્રશ્ય જોઈને પરિવાર સહિત આખા ગામ પર આભ તૂટી પડ્યું હતું.
અમરેલી જિલ્લામાં એક જ મહિનામાં ત્રીજી ઘટના
અમરેલી જિલ્લામાં ચાર પગ વાળા હિંસક પશુઓનો આતંક યથાવત છે. છેલ્લા એક જ મહિનામાં સિંહ/સિંહણ દ્વારા માનવ પર હુમલાની આ ત્રીજી ઘટના છે, જેને પગલે સ્થાનિકોમાં વન વિભાગની કામગીરી સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ચતુરી ગામ સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં હાલ સિંહણના ભયથી ગ્રામજનોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે અને લોકો રાત્રે ઘરની બહાર નીકળતા ડરી રહ્યા છે.
વન વિભાગનું મેગા ઓપરેશન શરૂ કરાયું!
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં ધારી ગીર પૂર્વના DCF વિકાસ યાદવ અને ACF કપિલ ભાટિયા સહિત ખાંભા વન વિભાગનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. વન વિભાગના સ્ટાફે તાત્કાલિક બાળકના મૃતદેહને કબજે કરી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખાંભા હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો હતો. બીજી તરફ, નરભક્ષક બનેલી સિંહણને પકડવા માટે વન વિભાગ દ્વારા તાબડતોબ મેગા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આસપાસના વિસ્તારમાં પાંજરા ગોઠવીને વન વિભાગની ટીમે ભારે જહેમત બાદ હુમલો કરનાર સિંહણને ટ્રેન્ક્યુલાઈઝ (બેભાન) કરી પાંજરે પૂરી દીધી છે, જેથી ગ્રામજનોએ આંશિક રાહત અનુભવી છે.
FAQ
પ્રશ્ન ૧: ખાંભાના ચતુરી ગામે કઈ દુઃખદ ઘટના બની?
જવાબ: ચતુરી ગામે પોતાના દાદાની આંગળી પકડીને જઈ રહેલા ૫ વર્ષના માસૂમ બાળક (જીયાન દેવકુંભાઈ સીધા) પર સિંહણે હુમલો કર્યો અને તેને ઉઠાવી ગઈ. ત્યારબાદ એક કિલોમીટર દૂરથી બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
પ્રશ્ન ૨: આ ઘટના કયા જિલ્લામાં અને કયા વિસ્તારમાં બની છે?
જવાબ: આ ઘટના અમરેલી જિલ્લાના ખાંભા તાલુકામાં આવેલા ચતુરી ગામે બની છે.
પ્રશ્ન ૩: વન વિભાગ દ્વારા આ ઘટના અંગે શું પગલાં લેવામાં આવ્યા?
જવાબ: ઘટનાની જાણ થતાં જ ખાંભા વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને બાળકને શોધવા માટેની કામગીરી હાથ ધરી હતી.
પ્રશ્ન ૪: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા એક મહિનામાં વન્યજીવોના હુમલાની આ કેટલામી ઘટના છે?
જવાબ: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા એક જ મહિનામાં સિંહ/સિંહણના હુમલાની આ ત્રીજી ઘટના છે, જે દર્શાવે છે કે વિસ્તારમાં ચાર પગવાળા હિંસક પશુઓનો આતંક વધી રહ્યો છે.
પ્રશ્ન ૫: આ ઘટના બાદ ચતુરી ગામના લોકોની સ્થિતિ કેવી છે?
જવાબ: આ ભયાનક ઘટનાને પગલે આખા ગામમાં માતમ છવાઈ ગયો છે અને સિંહણના હુમલાના ડરથી ગામલોકોમાં ભારે ફફડાટ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.