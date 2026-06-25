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દાદાની ચીસો અને બાળકના આક્રંદથી આખું ગામ ગૂંજી ઉઠ્યું: અમરેલીમાં ફરી 5 વર્ષના માસૂમને સિંહણ ઉઠાવી ગઈ, 1 કિમી દૂરથી મળ્યો મૃતદેહ

Ambaleji Lioness Attack: અમરેલી જિલ્લામાં ચાર પગનો આંતક યથાવત રહ્યો છે. ખાંભાના ચતુરી ગામે પાંચ વર્ષના બાળકને સિંહણ ઉઠાવી ગઈ. ચતુરી ગામે દાદાની આંગળી પકડી જતાં બાળકને સિંહણ ખેંચીને લઈ ગઈ. એક કિલોમીટર દૂરથી બાળકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો મળી આવ્યો. ખાંભા વન વિભાગ નો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચી બાળકને શોધખોળ હાથ ધરી હતી. અમરેલી જિલ્લામાં એક મહિનામાં સિંહના હુમલાની ત્રીજી ઘટના બની છે. જીયાન દેવકુંભાઈ સીધા (ઉ.વ.5) નામના બાળકને સિંહણ ઉઠાવી ગઈ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:37 PM IST
દાદાની ચીસો અને બાળકના આક્રંદથી આખું ગામ ગૂંજી ઉઠ્યું: અમરેલીમાં ફરી 5 વર્ષના માસૂમને સિંહણ ઉઠાવી ગઈ, 1 કિમી દૂરથી મળ્યો મૃતદેહ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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