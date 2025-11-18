Ahmdabad: પ્રેમમાં અંધ બનેલી સગીરાનું કળિયુગી કૃત્ય! લગ્ન કરવા માતા-પિતાના ભોજનમાં ઝેર નાખ્યું!
Ahmdabad News: અમદાવાદમાં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે કિશોરાવસ્થામાં બાળકોને પ્રેમસંબંધો અને સોશિયલ મીડિયાના જોખમો વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન મળવું કેટલું જરૂરી છે, અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં 181 અભયમ જેવી હેલ્પલાઈન કઈ રીતે પરિવારોને તૂટતા બચાવી શકે છે.
Ahmdabad News: શહેરના પોશ વિસ્તારમાં રહેતી અને ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી 15 વર્ષીય સગીરા સોશિયલ મીડિયા થકી એક 20 વર્ષીય યુવકના સંપર્કમાં આવી હતી અને તે ધીરેધીરે આ દોસ્તી પ્રેમસંબંધમાં પરિવર્તિત થઈ. આ પ્રેમપ્રકરણનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે પિતાએ અકસ્માતે સગીરાનો મોબાઈલ ચેક કર્યો અને પ્રેમી સાથેની ચેટ્સ વાંચી લેતા પિતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.
આ પ્રેમસંબંધની જાણ થતાં માતા-પિતાએ પહેલા તો દીકરીને સમજાવીને આ રિલેશન તોડી નાખવા સમજાવી હતી, પરંતુ પ્રેમાંધ દીકરીના મનમાં કંઈક અલગ જ ચાલી રહ્યું હતું. પહેલા તો પ્રેમમાં અંધ બનેલી સગીરાએ માતા-પિતાના આ નિર્ણયનો સખત વિરોધ કર્યો. ઘરમાં મોટો ઝઘડો તથા મારઝૂડ શરૂ થઈ. માતા-પિતાએ પોતાની દીકરીને અપાવેલો ફોન પણ તેના હાથમાંથી લઈ લેતાં સગીરા વધુ ઉશ્કેરાઈ ગઈ હતી.
પ્રેમી સાથે લગ્ન કરવા માતા-પિતાના ભોજનમાં ઝેર નાખ્યું!
પ્રેમી સાથે લગ્ન કરવાની જીદમાં સગીરાએ પોતાના રસ્તામાં અડચણરૂપ બનતા માતા પિતાને માર્ગમાંથી કાઢી નાંખવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. બે દિવસ પહેલા જ ઝેરની બોટલ ખરીદીને પોતાની પાસે રાખી હતી. માતા-પિતા પ્રેમલગ્ન માટે તૈયાર ન થતાં, તેમણે ભોજનમાં ઝેર નાખી દેવાનો ઘાતક પ્લાન બનાવ્યો હતો. બનાવના દિવસે માતા રસોઈ બનાવીને બાથરૂમમાં ગયા હતા. આ તકનો લાભ લઈને સગીરાએ પોતાની બેગમાં સંતાડેલી ઝેરની બોટલ કાઢી અને ઘરમાં તૈયાર કરેલા ભોજનમાં ઝેર ભેળવી દીધું. જોકે, સગીરા ઝેરની બોટલ રસોડામાં જ મૂકીને જતી રહી હતી, જેના કારણે માતાની નજર બોટલ પર પડતા ભાંડો ફૂટ્યો હતો.
ઝેરની બોટલ જોઈને માતાને શંકા ગઈ અને તેમણે દીકરીની પૂછપરછ કરી. ત્યારે સગીરાએ ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી અને જણાવ્યું કે, "તમે મને પ્રેમ લગ્ન નથી કરાવતા તેથી તમને ઝેર આપીને હું પ્રેમી સાથે લગ્ન કરી લઈશ." આટલું કહીને તેણે માતા-પિતા સાથે મારઝૂડ કરી અને ધમકીઓ આપવા લાગી હતી.
અંતે, 'અભયમ'ની મદદથી થયો અંત
દીકરીના આ વર્તનથી કંટાળીને અને હતાશ થઈને માતા-પિતાએ આખરે 181 મહિલા અભયમ હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કર્યો. અભયમની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને સગીરાનું સઘન કાઉન્સેલિંગ કર્યું. કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન સગીરાને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તેને પસ્તાવો થયો અને તેણે માતા-પિતાની માફી માગી લીધી. એટલું જ નહીં, તેણે પ્રેમી સાથેનો તમામ સંપર્ક તોડી નાખ્યો અને ફરીથી માતા-પિતા સાથેના સંબંધો સુધારી લેવાનો નિર્ણય લીધો.
