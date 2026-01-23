રાજકોટમાં એક એવી ઘટના,જે સાંભળીને કાળજું કંપી જશે! 5 વર્ષની બાળકી સાથે 8 દિવસમાં 2 વાર દુષ્કર્મ
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના વિંછીયા પંથકમાંથી એક અત્યંત શરમજનક અને હચમચાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. વિંછીયાની એક ખાનગી શાળાના બસ ડ્રાઇવરે પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારતા સમગ્ર પંથકમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે.
Rajkot News: રાજકોટના વિંછિયામાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે સાંભળીને કોઈપણનું કાળજું કંપી ઉઠે. બાલ વાટિકામાં ભણતી માત્ર 5 વર્ષની માસૂમ બાળકી પર સ્કૂલ બસના ડ્રાઈવરે જ નરાધમતાની સીમા વટાવી દીધી છે. જે ડ્રાઈવરના ભરોસે માતા-પિતા પોતાની લાડકવાઈને સ્કૂલે મોકલતા હતા, તે 'કાળુ ચાઉં' નામના ડ્રાઈવરે બાળકીને વાડી વિસ્તારમાં લઈ જઈ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.
હવસખોર નરાધમે એકવાર નહીં, પણ છેલ્લા 8 દિવસમાં બે-બે વાર આ માસૂમ સાથે બર્બરતા આચરી. માસૂમ બાળકીએ ડરના માર્યા સ્કૂલે જવાની ના પાડી દીધી. બાળકીની હરકતો અને ડર જોઈ પરિવારને શંકા ગઈ અને જ્યારે પૂછપરછ કરી ત્યારે આ કાળજું ચીરી નાખતી હકીકત સામે આવી. ઘટનાની જાણ થતા જ વિંછિયા પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લીધા છે અને નરાધમ આરોપી કાળુ ચાઉંને દબોચી લીધો છે.
શું બની છે ઘટનાની વિગત?
વિંછીયામાં આવેલી ક્રિષ્ના સ્કૂલ માં બાલ વાટિકામાં અભ્યાસ કરતી માત્ર પાંચ વર્ષની બાળકી સાથે શાળાની જ બસના ડ્રાઇવરે હેવાનિયત આચરી હતી. આરોપી ડ્રાઇવર, જેનું નામ કાળુભાઈ ચાઉં હોવાનું સામે આવ્યું છે, તેણે બાળકીને બસમાં લઈ જતી વખતે વાડી વિસ્તારમાં લઈ જઈ તેની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે નરાધમ ડ્રાઇવરે છેલ્લા આઠ દિવસમાં બે વાર આ માસૂમ બાળકીને પોતાની હવસનો શિકાર બનાવી હતી.
કેવી રીતે થયો ખુલાસો?
છેલ્લા થોડા દિવસોથી બાળકી ગુમસુમ અને ઉદાસ રહેતી હતી. જ્યારે પણ શાળાએ જવાનો સમય થતો, ત્યારે બાળકી "મારે સ્કૂલ નથી જવું" તેમ કહી રડવા લાગતી હતી. બાળકીના વર્તનમાં આવેલા આ ફેરફારને જોઈ પરિવારને શંકા ગઈ હતી. પરિવારે જ્યારે વ્હાલથી પૂછપરછ કરી, ત્યારે માસૂમ બાળકીએ પોતાની સાથે થયેલી આપવીતી વર્ણવી હતી. બાળકીની વાત સાંભળી પરિવારના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.
પોલીસ કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ પરિવારે તાત્કાલિક વિંછીયા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો અને આરોપી ડ્રાઇવર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે આ મામલે ગંભીરતા દાખવીને આરોપી કાળુભાઈ ચાઉં વિરુદ્ધ પોક્સો (POCSO) એક્ટ અને અન્ય કડક કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી આરોપી ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી લીધી છે. બાળકીને તબીબી પરીક્ષણ માટે મોકલી આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.
