વડોદરામાં 'દબંગ' નેતાનો મસ્તીભર્યો અંદાજ! લગ્ન પ્રસંગમાં મધુ શ્રીવાસ્તવે ગીતો લલકારી મહેમાનોને ડોલાવ્યા
Vadodara News: વાઘોડિયાના ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને દબંગ નેતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો એક નવો જ 'રંગીલો અંદાજ' સામે આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે વિવાદો અથવા રાજકીય નિવેદનોને કારણે હેડલાઈન્સમાં રહેતા મધુ શ્રીવાસ્તવ આ વખતે કોઈ નિવેદનબાજી નહીં પરંતુ લગ્ન પ્રસંગના સ્ટેજ પર પોતાના સુરેલા અવાજથી લગ્નમાં હાજર મહેમાનોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા. મધુ શ્રીવાસ્તવનો નવો અંદાજ હાલ વડોદરામાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.
Vadodara News: ગુજરાતના રાજકારણમાં જેમના નામનો સિક્કો પડે છે અને જેઓ પોતાની આક્રમક શૈલી માટે જાણીતા છે, પરંતુ આ વખતે મધુ શ્રીવાસ્તવ રાજકારણના મેદાન બાદ હવે સંગીતપ્રેમી સ્વભાવ બનતા સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. મધુ શ્રીવાસ્તવનો આ વખતે 'રંગીલો અંદાજ' સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. કાર્યક્રમમાં હાજર લોકોએ પૂર્વ ધારાસભ્યના તાલે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ઝૂમી ઉઠ્યા હતા.
સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ
વાયરલ થયેલા આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે વાઘોડિયાના ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવ કેવી રીતે બિન્દાસ થઈને લગ્ન ગીતનો આનંદ માણી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ પણ આ વીડિયો પર પોતાની અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે. લોકો કહી રહ્યા છે કે, "નેતા હોય તો આવા, જે દરેક પળને મન ભરીને જીવતા જાણે છે." રાજકારણની ગરમાગરમી વચ્ચે પૂર્વ ધારાસભ્યનો આ મધુર અંદાજ ખરેખર જોવા જેવો છે.
મધુ શ્રીવાસ્તવે સ્ટેજ પર માઈક પકડીને જમાવી મહેફિલ
તાજેતરમાં જ વડોદરામાં એક લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપવા પહોંચેલા ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્યનો એક વીડિયો વાયરલ થતા સૌ કોઈ ચોંકી ઉછ્યા છે. મધુ શ્રીવાસ્તવ રાજકારણના મેદાનને ભૂલીને લગ્ન પ્રસંગમાં સંગીતના સૂર રેલાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. લગ્ન પ્રસંગના સ્ટેજ પર મધુ શ્રીવાસ્તવે અચાનક માઈક હાથમાં લીધું અને પોતાના સુરેલા અવાજમાં ગીતો ગાવાનું શરૂ કર્યું હતું, આ જોઈને ત્યાં હાજર સૌ કોઈ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.
લગ્નમાં આવેલા મહેમાનોએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ઝૂમી ઉઠ્યા
ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય ધુ શ્રીવાસ્તવનો આ અનોખો અને મસ્તીભર્યો અવતાર જોઈને લગ્નમાં હાજર મહેમાનો મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. રાજકારણના દાવપેચ વચ્ચે મધુ શ્રીવાસ્તવનો આવો સંગીતપ્રેમી સ્વભાવ ભાગ્યે જ જોવા મળતો હોય છે, જે હવે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. નેતાજીના ગીતના તાલે લોકોએ તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમને વધાવી લીધા હતા અને વાતાવરણ એકદમ ઉત્સાહભર્યું બની ગયું હતું. હંમેશા પોતાની આગવી શૈલી અને દબંગ છબી માટે જાણીતા મધુ શ્રીવાસ્તવનો આ 'નવો અવતાર' અત્યારે ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે."
