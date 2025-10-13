ગુજરાતમાં બે ટંક ભોજનના પણ ફાંફાં! એક ગરીબ મહિલાએ રાષ્ટ્રપતિને કરી ભાવુક અપીલ
President Droupadi Murmu Gujarat Visit : ગુજરાત પ્રવાસે આવેલા રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ આદિવાસી વિસ્તારોની વાસ્તવિક સમસ્યાઓને આપ્યો અવાજ, તંત્રને એક્શન લેવાનો આપ્યો આદેશ…
Gujarat Politics : રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન એક ઘટના બની, જેનાથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુની જૂનાગઢ મુલાકાત દરમિયાન તેમણે આદિવાસી સમુદાયની મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી. કાર્યક્રમમાં હાજર એક મહિલાએ કહ્યું કે તેમને ફક્ત બે કિલો અનાજ મળ્યું. રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રે આ ઘટના બાદ કોઈ નિવેદન બહાર પાડ્યું નથી, પરંતુ વીડિયો વાયરલ થયો છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની ગુજરાત મુલાકાત દરમિયાન એક ઘટના બની હતી, જેનાથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. દ્રૌપદી મુર્મુએ 10 ઓક્ટોબરના રોજ જૂનાગઢમાં આદિવાસી સમુદાયની મહિલાઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમમાં રાજ્યના પ્રવાસન મંત્રી મૂળુભાઈ બેરા સહિત અનેક અધિકારીઓ હાજર હતા. રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમ દરમિયાન એક મહિલાએ કહ્યું, "મેડમ, અમને બે કિલો અનાજ મળે છે, પણ અમારી પાસે નોકરી પણ નથી. અમારા અવાજ દબાવવામાં આવે છે." રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સીદી સમુદાયની એક મહિલાની ફરિયાદ સાંભળવા માટે સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતર્યા. મહિલાની ચિંતા વ્યક્ત કરવાથી દ્રૌપદી મુર્મુનો સંવેદનશીલ અભિગમ જોવા મળ્યો હતો. પરંતુ હાજર અધિકારીઓ ઘટનાથી સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
રાષ્ટ્રપતિએ મહિલાનો સંપર્ક કર્યો
જૂનાગઢની ઘટના પછી, પ્રશ્નો ઉભા થયા છે: રાષ્ટ્રપતિના VVIP કાર્યક્રમમાં આવી ઘટના અસામાન્ય નથી. આ નીચલા સ્તરે ગંભીર પરિસ્થિતિ સૂચવે છે. જ્યારે મહિલાએ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી, ત્યારે અધિકારીઓ સ્તબ્ધ રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે હતા. શુક્રવારે, તેમની મુલાકાતના બીજા દિવસે, તેમણે જૂનાગઢ નજીક સાસનમાં સિંહ સદનમાં આદિવાસી જૂથો સાથે સંવાદ કર્યો. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયાની જાહેરાત થતાં જ આ ઘટના બની. રાષ્ટ્રપતિ જવાના હતા ત્યારે અચાનક એક મહિલાએ તેમને અટકાવ્યા અને ગુજરાત મોડેલની વાસ્તવિકતા વિશે અનૌપચારિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત થઈ ગયા.
મહિલાએ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને શું કહ્યું?
મહિલા: મેડમ, બે મિનિટ
રાષ્ટ્રપતિ: શું?
મહિલા: સુવિધાઓ છે, પણ સારી નથી.
પ્રમુખ: તો શું સારું સુવિધાઓ હોય તો?
મહિલા: મેડમ, શું એનો અર્થ એ છે કે તમે સુવિધાઓ આપો છો, પણ અમને તે યોગ્ય રીતે મળતી નથી. અમને રાશન મળે છે. અને તે પણ ઓછું છે.
પ્રમુખ: કેટલું ઓછું?
મહિલા: અમને ફક્ત બે કિલો રાશન મળે છે.
પ્રમુખ: શું દરેકને ફક્ત બે કિલો મળે છે? (હાજર બધા) હા, મેડમ, બધાને આટલું બધું મળે છે.
મહિલા: આપણા લોકો પાસે નોકરી પણ નથી. ફક્ત બે કે ત્રણ લોકો પાસે નોકરી છે, બાકીના બેરોજગાર છે. આપણે ગરીબીમાં જીવીએ છીએ. આપણને પ્રગતિ કરવાની તક પણ આપવામાં આવતી નથી. જ્યારે આપણે અવાજ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને દબાવવામાં આવે છે.
પ્રમુખ: શું તે સાચું છે? (દરેક : હા, મેડમ, તે સાચું છે)
મહિલા: અમને અવાજ ઉઠાવવાની તક પણ આપવામાં આવતી ન હતી.
વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ વચ્ચેની આ અનૌપચારિક વાતચીતનો એક વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યો છે. આમાં, મહિલા સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તેને ફક્ત બે કિલો અનાજ મળે છે. લોકો પાસે નોકરી નથી. જ્યારે આપણે આ મુદ્દો ઉઠાવીએ છીએ, ત્યારે સત્તામાં રહેલા લોકો આપણો અવાજ દબાવી દે છે. જૂનાગઢ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને રાજ્ય સરકારે આ સમગ્ર ઘટનાનો કોઈ જવાબ આપ્યો નથી, પરંતુ પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે જો કોઈ મહિલા રાષ્ટ્રપતિના કાર્યક્રમમાં આવું નિવેદન આપે છે, તો શું સરકાર જમીની વાસ્તવિકતાઓથી અજાણ છે?
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં દ્રૌપદી મુર્મુએ શું કહ્યું?
તેમની મુલાકાત દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સોમનાથ મંદિર અને દ્વારકાધીશની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સિંહ સફારીની પણ મુલાકાત લીધી હતી, જ્યાં તેમણે કેમેરામાં એશિયાઈ સિંહોને કેદ કર્યા હતા. રાષ્ટ્રપતિએ 11 ઓક્ટોબરના રોજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. આ કાર્યક્રમમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં સ્વરોજગાર અને સ્વનિર્ભરતાને પ્રોત્સાહન આપવાની સંસ્કૃતિને સમગ્ર દેશમાં ફેલાવવાની જરૂર છે. મને વિશ્વાસ છે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ આ આત્મનિર્ભરતાની સંસ્કૃતિના પ્રણેતા બનશો.
