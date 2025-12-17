મોત બનીને આવેલા ડમ્પરે મહિલાનું માથું છુંદી નાંખ્યું! અમદાવાદના વાળીનાથ ચોક પાસે ભયંકર અકસ્માત
Ahmdabad News: અમદાવાદના વાળીનાથ ચોક પાસે બેફામ ડમ્પર ચાલકે મોપેડ સવાર દંપતીને મારી ટક્કર,,, ઘટનામાં પત્નીનું મોત પતિને પહોંચી ઈજા... અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ
Ahmdabad News: અમદાવાદના વાળીનાથ ચોક પાસે મહિલાના માથા પરથી ડમ્પર ફરી વળતા મોત નીપજ્યું છે. એક્ટિવા ચાલક દંપતી જમાઈની ખબર કાઢવા જતા દંપતીને ડમ્પરે ટક્કર મારી, મહિલાનું મોત થયું છે. સમગ્ર બનાવ સીસીટીવી કેદ થવા પામ્યો છે.
અમદાવાદના વાળીનાથ ચોક પાસેથી એક્ટિવા પર દંપતી જઈ રહ્યું હતું. જમાઈની ખબર કાઢવા જઈ રહેલા દંપતીને ડમ્પરે ટક્કર મારતા દંપતી જમીન પર પટકાયું હતું. જે બાદ મહિલા પર પાછળથી આવી રહેલું ડમ્પર ફરી વળ્યું હતું. જેના કારણે માથું છુંદાઈ જતા સ્થળ પર જ મોત થયું હતું. અકસ્માત અંગે બી ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે.
ચાંદલોડિયામાં રહેતા 45 વર્ષીય ગાયત્રીબેન પ્રજાપતિ ગત 13 ડિસેમ્બરે સાંજે પતિ મનોજભાઇ સાથે એક્ટિવા પર પાંજરાપોળ ખાતે આવેલી હોસ્પિટલમાં જમાઇની ખબર પૂછવા જતા હતા. વાળીનાથ ચોક બીઆરટીસ બસ સ્ટેન્ડ પાસે પહોચતી વખતે એએમસીના ડમ્પરચાલકે એક્ટિવાને ટક્કર મારતા દંપતી રોડ પર પટકાયુ હતુ. ગાયત્રીબેન નીચે પડતા પાછળથી આવી રહેલું ડમ્પરનું ટાયર તેમના માથા પરથી ફરી વળતા માથું છુંદાઇ જતા તેમનું ઘટના સ્થળે મોત નિપજ્યુ હતું, જ્યારે મનોજભાઇને સામાન્ય ઇજા પહોંચી હતી.અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં પણ કેદ થઈ છે.
બનાવની જાણ થતા બી ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ડમ્પરચાલક સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનાર ગાયત્રીબેન ઘરકામ કરે છે તેમને 12 વર્ષની અને 23 વર્ષની બે દીકરીઓ છે. અકસ્માતમાં દીકરીઓએ તેમની માતા ગુમાવ્યા છે. અકસ્માતમાં મનોજભાઇને ઇજા થતા સારવાર માટે સોલા સિવિલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
