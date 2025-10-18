વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: હજીરામાં મકાનમાં આગ લાગતા 5 મહિનાના બાળકનું કરુણ મોત
Surat News: સુરત શહેરમાં વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો. હજીરામાં મકાનમાં આગ લાગતા 5 મહિનાના બાળકનું મોત. બાળકને મકાનમાં બંધ કરી માતા બહાર પાણી ભરવા ગઈ હતી. મકાનમાં અચાનક આગ લાગતા લોકો દોડી આવ્યા. મકાનમાં રહેલ 5 મહિનાનો બાળક ગંભીર રીતે દાઝી ગયો. બાળકને સારવાર અર્થ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયો.
Trending Photos
Surat News: સુરત શહેરના હજીરા વિસ્તારમાં એક અત્યંત કરુણ અને વાલીઓ માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જ્યાં મકાનમાં અચાનક આગ લાગવાથી માત્ર પાંચ મહિનાના એક બાળકનું ગંભીર રીતે દાઝી જવાથી મોત નીપજ્યું છે.
આ ઘટનાની મળતી માહિતી પ્રમાણે, હજીરા વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનમાં રહેતા પરિવારમાં આ દુર્ઘટના બની હતી. ઘટના સમયે બાળકની માતા તેને મકાનમાં એકલું મૂકીને બહાર પાણી ભરવા માટે ગઈ હતી. આ દરમિયાન, મકાનમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગ લાગતાની સાથે જ આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા અને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જોકે, આગને કારણે મકાનમાં રહેલ પાંચ મહિનાનો બાળક ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા બાળકને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, નસીબની બલિહારી કે બાળકને યોગ્ય સારવાર મળે તે પહેલા જ ફરજ પરના તબીબે તેને મૃતક જાહેર કર્યો હતો.
આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. બાળકની માતાની બેદરકારીને કારણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, જે અન્ય વાલીઓ માટે એક મોટી લાલબત્તી સમાન છે કે નાના બાળકોને ઘરમાં એકલા મૂકીને જવું કેટલું જોખમી બની શકે છે. મકાનમાં આગ કયા કારણોસર લાગી તે અંગે હાલ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ પોલીસ તપાસ બાદ જ બહાર આવશે. પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે