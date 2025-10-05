રાજકોટવાસી માટે એક રાહતના સમાચાર; આ બે ટોલ પ્લાઝાએ ટોલ દરમાં કર્યો ઘટાડો
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના બે ટોલ પ્લાઝાએ ટોલ દરમાં કર્યો ઘટાડો, પીઠડીયા અને ભરૂડી ટોલ પ્લાઝા એ હેવી વાહનો માટે ટોલના દર ઘટાડયા, બસ,ટ્રક,મીની બસ ,થ્રિએકશેલ કોમર્શિયલ વાહનોમાં પાંચ રૂપિયાનો ઘટાડો, નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા એક ઓક્ટોબર થી ભાવ ઘટાડવાની જાહેરાત કરાય હતી.
Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના વાહનચાલકો માટે એક રાહતના સમાચાર છે. જિલ્લાના બે મુખ્ય ટોલ પ્લાઝા – પીઠડીયા અને ભરૂડી ખાતે હેવી વાહનોના ટોલ દરોમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી (NHAI) દ્વારા જાહેર કરાયેલી જાહેરાત મુજબ, આ ઘટાડો ૧ ઓક્ટોબરથી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડો ખાસ કરીને મોટા અને કોમર્શિયલ વાહનોને ધ્યાનમાં રાખીને કરાયો છે.
કયા વાહનો માટે કેટલો ઘટાડો?
બસ, ટ્રક, મીની બસ અને થ્રી-એકશેલ કોમર્શિયલ વાહનોના ટોલ દરમાં ₹૫ (પાંચ રૂપિયા) નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડાથી કોમર્શિયલ વાહનચાલકોને થોડી આર્થિક રાહત મળશે.
જોકે, નાના વાહનો જેવા કે કાર અને જીપના ટોલ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેમના માટેના વર્તમાન દરો યથાવત્ રાખવામાં આવ્યા છે. NHAI દ્વારા ટોલ દરમાં કરાયેલો આ ઘટાડો રાજકોટના આ હાઇવે પરથી પસાર થતા મોટા વાહનોના માલિકો અને ઓપરેટરો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
