Prev
Next

રાજકોટવાસી માટે એક રાહતના સમાચાર; આ બે ટોલ પ્લાઝાએ ટોલ દરમાં કર્યો ઘટાડો

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના બે ટોલ પ્લાઝાએ ટોલ દરમાં કર્યો ઘટાડો, પીઠડીયા અને ભરૂડી ટોલ પ્લાઝા એ હેવી વાહનો માટે ટોલના દર ઘટાડયા, બસ,ટ્રક,મીની બસ ,થ્રિએકશેલ કોમર્શિયલ વાહનોમાં પાંચ રૂપિયાનો ઘટાડો, નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા એક ઓક્ટોબર થી ભાવ ઘટાડવાની જાહેરાત કરાય હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

રાજકોટવાસી માટે એક રાહતના સમાચાર; આ બે ટોલ પ્લાઝાએ ટોલ દરમાં કર્યો ઘટાડો

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના વાહનચાલકો માટે એક રાહતના સમાચાર છે. જિલ્લાના બે મુખ્ય ટોલ પ્લાઝા – પીઠડીયા અને ભરૂડી ખાતે હેવી વાહનોના ટોલ દરોમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી (NHAI) દ્વારા જાહેર કરાયેલી જાહેરાત મુજબ, આ ઘટાડો ૧ ઓક્ટોબરથી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડો ખાસ કરીને મોટા અને કોમર્શિયલ વાહનોને ધ્યાનમાં રાખીને કરાયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કયા વાહનો માટે કેટલો ઘટાડો?
બસ, ટ્રક, મીની બસ અને થ્રી-એકશેલ કોમર્શિયલ વાહનોના ટોલ દરમાં ₹૫ (પાંચ રૂપિયા) નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડાથી કોમર્શિયલ વાહનચાલકોને થોડી આર્થિક રાહત મળશે.

જોકે, નાના વાહનો જેવા કે કાર અને જીપના ટોલ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેમના માટેના વર્તમાન દરો યથાવત્ રાખવામાં આવ્યા છે. NHAI દ્વારા ટોલ દરમાં કરાયેલો આ ઘટાડો રાજકોટના આ હાઇવે પરથી પસાર થતા મોટા વાહનોના માલિકો અને ઓપરેટરો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
gujaratRajkotRelief newsRajkot residentstwo toll plazastoll rates

Trending news