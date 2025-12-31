નવા વર્ષે જનતાને નવો ઝટકો! GSRTC એ એસટી બસના ભાડામાં કર્યો વધારો
ગુજરાતની જનતાને વર્ષ 2026 થતાં પહેલા નિરાશ કરતા સમાચાર મળ્યા છે. ગુજરાત એસટી દ્વારા બસ ભાડામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
GSRTC News: નવું વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીની કલાકો બાકી છે. પરંતુ આ પહેલા ગુજરાતની જનતાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાતમાં એસટી બસનું સંચાલન કરતી GSRTC દ્વારા 1 જાન્યુઆરી 2026થી બસ ભાડામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. એસટી વિભાગ દ્વારા બસ ભાડામાં 3 ટકાનો વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
નવા વર્ષે લોકોને ઝટકો
ગુજરાતની જનતાને નવા વર્ષ પહેલા મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ગુજરાત એસટી નિગમ દ્વારા બસ ભાડામાં ત્રણ ટકાનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. નવો ભાવ વધારો મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી લાગૂ થઈ જશે. 1 જાન્યુઆરી 2026થી લોકોએ હવે બસ ટિકિટ માટે વધુ પૈસા ચુકવવા પડશે.
9 મહિનામાં બીજીવાર ભાડામાં વધારો
ગુજરાત એસટી નિગમ દ્વારા માર્ચ 2025મા બસ ભાડામાં વધારો કર્યો હતો. ત્યારે એસટી નિગમ દ્વારા બસ ભાડામાં 10 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. હવે 9 મહિના બાદ ફરી બસ ભાડામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેવામાં ગુજરાત એસટી બસમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોને ઝટકો લાગી શકે છે.
