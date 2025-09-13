Prev
તલાટીની ભરતીમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો; શું તમે તો આ ભૂલો નથી કરી'ને, 10 હજાર લોકોએ 'ધોળકું ધોળ્યું'!

Recruitment Exam for Talati cum Minister: તલાટીની ભરતીમાં ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવામાં પણ ભૂલો કરી. જી હા...સરકારી નોકરી વાંછુક પોતાનું ફોર્મ પણ યોગ્ય ભરી શકતા નથી. કુલ ૧૦,૦૪૫ ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવામાં અલગ અલગ ભૂલો કરી હોવાનું તારણ.  

Sep 13, 2025

તલાટીની ભરતીમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો; શું તમે તો આ ભૂલો નથી કરી'ને, 10 હજાર લોકોએ 'ધોળકું ધોળ્યું'!

Recruitment Exam for Talati cum Minister: ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી તલાટી કમ મંત્રીની ભરતી પરીક્ષામાં એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. સરકારી નોકરી મેળવવા માટે આતુર અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હજારો ઉમેદવારો ફોર્મ ભરવા જેવી પાયાની બાબતમાં પણ ગંભીર બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે. આ માહિતી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે, જે દર્શાવે છે કે કુલ 10,045 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરવામાં જુદી જુદી ભૂલો કરી છે. આ આંકડો એ વાતનો પુરાવો છે કે સરકારી નોકરીના સ્વપ્ન જોતા ઘણા યુવાનો મૂળભૂત નિયમોનું પણ પાલન કરતા નથી.

આંકડા પર એક નજર નાખીએ તો, ઉમેદવારોએ કયા પ્રકારની ભૂલો કરી છે તે સ્પષ્ટ થાય છે:

ફોટોગ્રાફની ભૂલ:
2366 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોટોગ્રાફ યોગ્ય રીતે અપલોડ કર્યા નથી. ભરતી બોર્ડ દ્વારા ફોટોગ્રાફ માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવે છે, છતાં મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારોએ તેનું પાલન કર્યું નથી.

અયોગ્ય સરનામું:
749 ઉમેદવારોએ પોતાના ફોર્મમાં યોગ્ય સરનામું લખ્યું નથી. આ એક ગંભીર ભૂલ છે, કારણ કે આના કારણે સંચાર અને પત્રવ્યવહારમાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.

ખોટી માહિતી:
1009 ઉમેદવારોએ ફોર્મમાં ખોટી અથવા અધૂરી માહિતી ભરી છે. આ પ્રકારની ભૂલો ન માત્ર બેદરકારી દર્શાવે છે, પરંતુ કાયદેસરની મુશ્કેલીઓ પણ ઊભી કરી શકે છે.

એકથી વધુ ફોર્મ:
1921 ઉમેદવારોએ એક કરતાં વધુ ફોર્મ ભર્યા છે. ભરતીના નિયમો મુજબ, એક ઉમેદવાર માત્ર એક જ ફોર્મ ભરી શકે છે. આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ તેમના ફોર્મ રદ થવાની શક્યતા છે.

આ આંકડા દર્શાવે છે કે નોકરી મેળવવાની ધગશ સાથે ઉમેદવારોમાં જરૂરી ગંભીરતા અને ધ્યાનનો અભાવ છે. એક તરફ, હજારો યુવાનો નોકરી માટે કલાકો સુધી મહેનત કરે છે, ત્યારે બીજી તરફ, આ નાની નાની ભૂલોને કારણે તેમની મહેનત પર પાણી ફરી વળવાનો ખતરો ઊભો થાય છે. ભરતી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને યોગ્યતા જાળવવા માટે નિયમોનું પાલન કરવું અત્યંત જરૂરી છે. ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરતી વખતે ખૂબ જ સાવધાની રાખવી જોઈએ અને બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી જોઈએ. આ પ્રકારની બેદરકારી લાંબા ગાળે તેમને મોંઘી પડી શકે છે. સરકાર અને ભરતી બોર્ડ પણ આ મામલે યોગ્ય પગલાં લઈ શકે છે, પરંતુ ઉમેદવારોની જવાબદારી છે કે તેઓ પોતાની કારકિર્દી પ્રત્યે ગંભીરતા દાખવે.
 

