ગુજરાતમાં ફરી બ્રિજ તૂટ્યો! વલસાડના ઔરંગા બ્રિજ પર નવા બની રહેલા બ્રિજનો સ્લેબ તૂટ્યો
Valsad Bridge Collapse : વલસાડમાં નિર્માણધીન બ્રિજનું સ્ટકચર તૂટ્યું: ચાર શ્રમિકો ઇજાગ્રસ્ત થયા, ગાંધીનગરથી બ્રિજની તપાસના આદેશ અપાયા
Gujarat Bridge Collapse : એક તરફ વિકાસની વાતો, અને બીજી તરફ ગુજરાત મોડલ અનેક મામલે ફેલ ગયેલુ જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં નવા બની રહેલા બ્રિજ બનતા પહેલા જ તૂટી રહ્યાં છે. ત્યારે વલસાડમાં નિર્માણાધીન બ્રિજ તૂટી પડવાની ઘટના બની છે.
વલસાડના ઔરંગ નદીના બ્રિજ પર આજે સવારે આ ઘટના બની. કૈલાશ રોડ પર આવેલ ઔરંગ નદી પર નવનિર્મિત બ્રિજનો સ્લેબ ધરાશાયી થયો છે. બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી તે સમયે આ ઘટના બની હતી. બ્રિજના સ્લેબ ધરાશાઈ થતા 4 જેટલા મજૂરો દબાયા હતા. સ્તાનિકો દ્વારા તાત્કાલિક દોડી આવી મજૂરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. તમામને સારવાર અર્થે વલસાડની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
કેવી રીતે બની ઘટના
આજે સવારે નવ-સવા નવ વાગ્યાના અરસામાં ઓરંગા નદી પર બની રહેલા ઓવરબ્રિજ માટે ગડર મૂકવામાં આવ્યો હતો. જેના લેવલિંગના કામ દરમિયાન સ્ટ્રકચરનો એક ભાગ સ્પીપ થઇ ગયો હતો.
ગાંધીનગરમાં નોંધ લેવાઈ
વલસાડમાં નવા બની રહેલા બ્રિજનો સ્લેબ ધરાશાયી થવાની ઘટનાની નોંધ ગાંધીનગર સુધી લેવાઈ છે. બ્રિજના સ્લેબ ધરાશાયી થવા મામલે તપાસના આદેશ આપ્યા છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગની સર્કલ ઓફિસરને તપાસ સોંપાઈ છે. સ્થળ મુલાકાત કરી અકસ્માત સંદર્ભે વિગતો વિભાગને રજૂ કરાશે. માર્ગ અને મકાન વિભાગ સરકારને અકસ્માતના કારણોનો રીપોર્ટ સોંપશે.
સતત બની રહેલી આવી ઘટનાઓ અનેક સવાલો કરે છે. શું આ બ્રિજમાં પણ ભ્રષ્ટાચારની ગંધ આવી રહી છે?
