અમદાવાદમાં વિચિત્ર પ્રકારની ચોરીનો કિસ્સો! આ રીતે 23 લાખની ચોરીનો આપ્યો અંજામ, પોલીસે 100 કેમેરા તપાસી ઝડપ્યો!

Ahmdabad News:  ચોરે મિત્રના ત્યાં વાસ્તુ પૂજનમાં જવાના બદલે જુના ઘરમાં જઇને 23 લાખની ચોરીને અંજામ આપ્યો. આરોપીને દેવુ થઇ જતા 23 લાખની ચોરી કરી હતી. જોકે દરિયાપુર પોલીસે 100 જેટલા કેમેરા તપાસીને આ ચોરને ઝડપી પાડી તપાસ હાથ ધરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:49 PM IST

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: શહેરના દરિયાપુરમાં વિચિત્ર પ્રકારની ચોરીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ચોરે મિત્રના ત્યાં વાસ્તુ પૂજનમાં જવાના બદલે જુના ઘરમાં જઇને 23 લાખની ચોરીને અંજામ આપ્યો. આરોપીને દેવુ થઇ જતા 23 લાખની ચોરી કરી હતી. જોકે દરિયાપુર પોલીસે 100 જેટલા કેમેરા તપાસીને આ ચોરને ઝડપી પાડી તપાસ હાથ ધરી છે. 

શ્રેય પંચાલ ચોરીના આરોપમાં દરિયાપુર પોલીસની ગિરફ્તમાં આવી ગયો છે. 6 માસથી બેકાર રહેતા શ્રેયએ તેના જ મિત્ર નીરવભાઇ પ્રજાપતિના દરિયાપુર ખાતેના ઘરે ચોરી કરી હતી. ફરિયાદી મિત્ર નીરવભાઇ દરિયાપુરના નિવાસ્થાનને તાળું મારીને 22 નવેમ્બરના રોજ જગતપુર ખાતે નવું મકાન રાખ્યું હોવાથી વાસ્તુ પ્રસંગ માટે બે દિવસ માટે ગયા હતા. 24મીએ જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે દરવાજાનું લોક ખુલ્લું હતું. તેમણે અંદર જઇ ને જોયું તો તેમના ડ્રોઅરમાં પડેલા 12 લાખ રોકડા ગુમ હતા. તેમ જ સોના-ચાંદીના દાગીના સહિતની વસ્તુઓ પણ ગુમ હતી. દરિયાપુર પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી ને 23.10 લાખની મતા ચોરી થવા મામલે તપાસ હાથ ધરી હતી. જેમાં બનાવ સ્થળ ના આસપાસ ના 100થી વધુ સીસી ટીવી ફુટેજ તપાસીને આ ચોરને ઝડપી લેવાયો હતો.

પોલીસે જે 100થી વધુ સીસીટીવી તપાસ્યા તેમાં એક વાહનનો નંબર અને ટી-શર્ટની ઓળખ થવા પામી હતી, જે આધારે દરિયાપુર પોલીસને જે પુરાવા આરોપી શ્રેય પંચાલ સુધી લઇ ગયો હતો. આરોપી શ્રેયની પૂછપરછમાં સામે આવ્યુ છે કે તે નીરવભાઇનો પરિચિત મિત્ર છે અને ચાર વર્ષ પહેલા આ ઘરમાં કોઇ વ્યક્તિ પાસે ઇન્ટિરીયર ડિઝાઇનનું કામ કરાવ્યુ હોવાથી તે તમામ બાબતોથી વાકેફ હતો. તેને વાસ્તુ પૂજનનું આમંત્રણ મળતા ઘર બંધ હશે તેવું માનીને તેણે બંધ ઘરમાં સ્લાઇડર વાળી બારીમાંથી ઘુસીને ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાનું કબૂલાત પોલીસ પાસે કરી છે. 

આરોપી શ્રેય લાંબા સમયથી બેકાર હોવાથી તેને દેવુ થઇ જતા તેણે ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી છે. ત્યારે રોકડા રૂપિયા તેણે કોને આપ્યા અને દાગીના રિકવર કરવા બાબતે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.
 

