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"તારી પીઠ પાછળ કંઈક ચોંટેલું છે" તેમ કહીને શાળાના બાથરૂમમાં બોલાવી એક વિદ્યાર્થીનીએ અન્ય વિદ્યાર્થીનીનો હાથ કાપી નાખ્યો!

Valod Ashram School Student Attacked: તાપી જિલ્લાના વાલોડ તાલુકામાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં અંબાજ હાઈસ્કૂલમાં ધોરણ-9 માં અભ્યાસ કરતી એક 13 વર્ષીય સગીર વિદ્યાર્થિની પર તેની જ ક્લાસમાં ભણતી અન્ય એક વિદ્યાર્થિનીએ ચપ્પુ વડે ઘાતકી હુમલો કર્યો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:55 PM IST
"તારી પીઠ પાછળ કંઈક ચોંટેલું છે" તેમ કહીને શાળાના બાથરૂમમાં બોલાવી એક વિદ્યાર્થીનીએ અન્ય વિદ્યાર્થીનીનો હાથ કાપી નાખ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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