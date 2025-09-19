Prev
મહેસાણાના ગેરીતા ગામે અંધશ્રદ્ધાનો કિસ્સો: પરણીતાની પવિત્રતા ચકાસવા ઉકળતા તેલમાં હાથ નંખાવ્યા

Mehsana News: વિજાપુર તાલુકા ના ગેરીતા ગામનો બનાવ. ગેરીતા ગામમાં અજીબોગરીબ બન્યો બનાવ. અંધશ્રદ્ધાને પ્રસ્થાપિત કરતો કિસ્સો નોધાયો. પરણીતા ઉપર શંકા અને વ્હેમ રાખી આક્ષેપો કર્યા. અન્ય સાથે સંબંધો હોવાના આક્ષેપો કર્યા. નણંદ,નણંદોઈ, નણંદોઈ ના ભાઈ સહિત 4 ઈસમો એ આક્ષેપ કર્યા. પરણીતાની પવિત્રતા ચકાસવા ઉકળતા તેલ માં હાથ નંખાવ્યા. ઉકળતું ગરમ તેલ પગ ઉપર પણ નાખ્યું.

Sep 19, 2025

Mehsana News: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના ગેરીતા ગામમાં એક આશ્ચર્યજનક અને દુઃખદ ઘટના બની છે, જેણે અંધશ્રદ્ધાના દૂષણને ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યું છે. અહીં એક પરણીતાને તેની પવિત્રતા સાબિત કરવા માટે ઉકળતા તેલમાં હાથ નાખવા મજબૂર કરવામાં આવી હતી.

શું છે સમગ્ર ઘટના?
આ ઘટનામાં, પરણીતાના ચાર સંબંધીઓ જેમાં તેની નણંદ, નણંદોઈ અને નણંદોઈના ભાઈનો સમાવેશ થાય છે- એ તેના ચારિત્ર્ય પર શંકા રાખી હતી. આ ઈસમોએ પરણીતાના અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથેના સંબંધો હોવાના આક્ષેપો કર્યા હતા. આ આક્ષેપોની "પરીક્ષા" કરવા માટે, તેઓએ એક અંધશ્રદ્ધાળુ પ્રથાનો સહારો લીધો.

પરણીતાને તેની નિર્દોષતા સાબિત કરવા માટે ઉકળતા તેલમાં હાથ નાખવા ફરજ પાડવામાં આવી હતી. આટલેથી જ બસ નહીં, પરંતુ તેના પગ પર પણ ગરમ તેલ રેડવામાં આવ્યું હતું. આ ક્રૂર કૃત્યને કારણે પરણીતા ગંભીર રીતે દાઝી ગઈ હતી.

પોલીસ કાર્યવાહી
આ ભયાનક ઘટના બાદ, પીડિત પરણીતાએ નણંદ જમના ઠાકોર, નણંદોઈ મનુ ઠાકોર અને અન્ય બે ઈસમો સહિત કુલ ચાર વ્યક્તિઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટના સમાજમાં ઊંડી ઉતરી ગયેલી અંધશ્રદ્ધા અને વહેમને દર્શાવે છે. આધુનિક યુગમાં પણ આવા બનાવો બનવા એ ચિંતાજનક છે. આ કિસ્સો કાયદા અને માનવતા બંને માટે એક પડકાર સમાન છે.
 

