શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો! પિતાનું સપનું પૂરું કરવા નીતિન પ્રજાપતિએ ગરીબ બાળકો માટે શરૂ કરી 'ફૂટપાથ શાળા'

બુરહાન પઠાણ/આણંદ: આજના આધુનિક યુગમાં શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ અને મોંઘવારી વધતા ગરીબ અને શ્રમિક પરિવારના બાળકો માટે સારા કોચિંગ ક્લાસ માત્ર એક સ્વપ્ન બનીને રહી ગયા છે. પરંતુ આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ આશાનું એક કિરણ જોવા મળી રહ્યું છે! આણંદના ચિખોદરા ગામના ઈંગ્લિશ ટ્રેનર નીતિન પ્રજાપતિ છેલ્લાં 24 વર્ષથી ઝૂંપડપટ્ટી અને સ્લમ વિસ્તારોમાં જઈને ગરીબ બાળકોને અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત જેવા વિષયોનું નિઃશુલ્ક શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. શિક્ષક દિવસના પાવન પર્વે આણંદના આ શિક્ષણના ભેખધારી નીતિન પ્રજાપતિને શત શત વંદન!
આણંદના પાતોળપુરા વિસ્તારમાં જ્યાં ઈંગ્લિશ ટ્રેનર નીતિન પ્રજાપતિ દર રવિવારે બે કલાક શ્રમિક અને વંચિત બાળકોને ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન રમત-ગમતના મનોરંજક માધ્યમથી આપે છે. બાળકોમાં ભણતર પ્રત્યે ઉત્સાહ જાગે અને તેઓ નિયમિત આ નિઃશુલ્ક વર્ગોમાં આવે તે માટે નીતિનભાઈ પોતાના અંગત ખર્ચે નોટબુક, પેન્સિલ, કલર અને રબર જેવી શૈક્ષણિક સામગ્રી પૂરી પાડે છે. સાથોસાથ, બાળકો હોંશે હોંશે ભણે તે માટે તેઓ ચોકલેટ અને પૌષ્ટિક નાસ્તાનું પણ વિતરણ કરે છે.
વીઓઃ સુપર બ્લેકબોર્ડ, સ્કૂલ બસ, લંચ બોક્સ, એન્યુઅલ ડે કે સ્પોર્ટ્સ ડે જેવા શબ્દો સામાન્ય વર્ગ માટે ભલે રોજિંદા જીવનનો હિસ્સો હોય, પરંતુ સમાજના વંચિત વર્ગ માટે આ શબ્દો આજે પણ એક દુર્લભ સ્વપ્ન સમાન છે. શાળાનું પગથિયું ન ચડી શકેલા કે સરકારી શાળામાં ભણતા ગરીબ બાળકો આ બધી સુવિધાઓથી વંચિત રહેતા હોય છે. પરંતુ નીતિનભાઈ જેવા સમર્પિત શિક્ષકો આ બાળકોના સ્વપ્નોને અધૂરા રહેવા દેતા નથી. મૂળ ગાંધીનગરના વાગોસણાના વતની અને હાલ ચિખોદરા રહેતા નીતિનભાઈના પિતા પણ આદર્શ શિક્ષક હતા. પિતાની ઈચ્છા હતી કે તેમનો પુત્ર શિક્ષણનો આ વારસો આગળ ધપાવે. પિતાના સ્વપ્નને સાકાર કરવા નીતિનભાઈએ ખુલ્લા આકાશ નીચે 'ફૂટપાથ શાળા' શરૂ કરી દીધી.
વીઓઃનિતિનભાઈએ પોતાની કોઠાસૂઝથી ભણાવવાની એક એવી અનોખી પદ્ધતિ વિકસાવી છે કે જેનાથી અંધ, બહેરા કે મૂંગા બાળકો પણ સ્પર્શ અને અનુભૂતિથી સરળતાથી શીખી શકે છે. ફ્લેશ કાર્ડ, ચાર્ટ અને ચિત્રો દ્વારા તેઓ એક સાથે ત્રણ ભાષાઓનું જ્ઞાન આપે છે. આણંદના પાતોળપુરા અને એકતાનગરમાં ૪૦૦થી વધુ બાળકોને અઠવાડિયામાં બે દિવસ વિના મૂલ્યે ભણાવતા નીતિનભાઈ આ કામ માટે કોઈ આર્થિક દાન પણ સ્વીકારતા નથી. પોતાના વ્યવસાયમાંથી સમય કાઢીને આ શિક્ષણયજ્ઞ ચલાવતા નીતિનભાઈ માટે એટલું જ કહી શકાય કે "ચાણક્યે સાચું જ કહ્યું હતું કે, શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો!"