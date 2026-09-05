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શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો! પિતાનું સપનું પૂરું કરવા નીતિન પ્રજાપતિએ ગરીબ બાળકો માટે શરૂ કરી 'ફૂટપાથ શાળા'

Anand News: આણંદના ચિખોદરા ગામના ઈંગ્લિશ ટ્રેનર નીતિન પ્રજાપતિ છેલ્લાં 24 વર્ષથી ગરીબ અને શ્રમિક પરિવારના બાળકો માટે આશાનું કિરણ બન્યા છે. શિક્ષણના વધી રહેલા વ્યાપારીકરણ વચ્ચે તેઓ પાતોળપુરા અને એકતાનગર જેવા સ્લમ વિસ્તારોમાં ખુલ્લા આકાશ નીચે 'ફૂટપાથ શાળા' ચલાવીને 400થી વધુ વંચિત બાળકોને ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતનું નિઃશુલ્ક જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. નિઃસ્વાર્થ ભાવે શિક્ષણયજ્ઞ ચલાવતા આ શિક્ષણના ભેખધારી સાચે જ સાબિત કરે છે કે શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:26 AM IST
શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો! પિતાનું સપનું પૂરું કરવા નીતિન પ્રજાપતિએ ગરીબ બાળકો માટે શરૂ કરી 'ફૂટપાથ શાળા'

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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શિક્ષક ક્યારેય સાધારણ નથી હોતો! પિતાનું સપનું પૂરું કરવા નીતિન પ્રજાપતિએ ગરીબ બાળકો
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