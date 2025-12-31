કમોસમી વરસાદથી અસરગ્રસ્ત કુલ 29.30 લાખ ખેડૂતોને 8516 કરોડની સહાય ચૂકવાઈ, શું તમારા ખાતામાં આવ્યા રૂપિયા
ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન બદલ રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું કે 29.30 લાખથી વધુ ખેડૂતોને સહાય ચૂકવી દેવામાં આવી છે. જ્યારે ટેકાના ભાવે પોતાનો પાક વેચનાર ખેડૂતોના ખાતામાં પણ પૈસા જમા કરાવી દેવામાં આવ્યા છે.
Trending Photos
Gandhinagar News: ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં આજે રાજ્ય મંત્રી મંડળની બેઠક મળી હતી. બેઠકમાં મુખ્યમંત્રીએ કૃષિ રાહત પેકેજ અને ટેકાના ભાવે ખરીદીની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી. જે અંગે વિગતો આપતા પ્રવક્તા મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓ માટે ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં બે અલગ ઐતિહાસિક કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કર્યા હતા.
પ્રવક્તા મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, આ બંને રાહત પેકેજ હેઠળ ખેડૂતોને સહાય આપવા માટે અત્યાર સુધીમાં ૩૦ લાખથી વધુ ખેડૂતોના કુલ રૂ. ૮,૭૧૦ કરોડના ઓનલાઇન બીલો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જે પૈકી આજની સ્થિતિએ કુલ ૨૯.૩૦ લાખ ખેડૂતોને કુલ રૂ. ૮,૫૧૬ કરોડથી વધુની સહાય સીધી તેમના બેંક ખાતામાં ચૂકવવામાં આવી છે.
વધુમાં પ્રવક્તા મંત્રીએ રાજ્યમાં મગફળી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની ટેકાના ભાવે ચાલી રહેલ ખરીદીની વિગતો આપતા કહ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં રાજ્યના ૬.૭૯ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી રૂ. ૧૦,૬૯૮ કરોડથી વધુના મૂલ્યના કુલ ૧૪.૯૧ લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ જથ્થાની ખરીદી કરવામાં આવી છે. જેની સામે અત્યાર સુધીમાં ૪.૧૬ લાખથી વધુ ખેડૂતોને કુલ રૂ. ૬,૫૭૩ કરોડથી વધુનું ચૂકવણું કરવામાં આવ્યું છે.
જે અંતર્ગત આજ સુધીમાં રાજ્યના ૬.૨૬ લાખથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી રૂ. ૧૦,૩૦૦ કરોડથી વધુના મૂલ્યની કુલ ૧૪.૧૮ લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ મગફળીની ખરીદી કરાઈ છે. જેની સામે અત્યાર સુધીમાં ૩.૮૯ લાખ ખેડૂતોને કુલ રૂ. ૬,૩૬૨ કરોડથી વધુની રકમ સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં ચૂકવી દેવામાં આવી છે, તેમ પ્રવક્તા મંત્રીએ ઉમેર્યું હતું.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે