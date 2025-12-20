Prev
"ગુનો કર્યો તો ગોળી ખાવ", ગુજરાતમાં દુષ્કર્મના આરોપીઓ સામે પોલીસનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, 4 મહિનામાં 6 એન્કાઉન્ટર

Gujarat Police: છેલ્લા ચાર મહિનામાં જ પોલીસ દ્વારા આરોપીઓ પર કરાયેલા ફાયરિંગની આ સાતમી ઘટના છે. જેમાં એક આરોપીનું મોત નિપજ્યું હતું. જ્યારે 5 આરોપી ઘાયલ થયા હતા. ગુજરાત પોલીસની આ આક્રમક કાર્યવાહીથી સામાન્ય જનતામાં સુરક્ષાની ભાવના પ્રબળ બની છે અને ગુનેગારોમાં એવો સંદેશ ગયો છે કે, "જો ગુનો કરશો અને કાયદો તોડશો, તો પોલીસની ગોળી ખાવા તૈયાર રહેજો." લોકોએ ગાંધીનગર અને ગુજરાત પોલીસ ઝિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:00 PM IST

"ગુનો કર્યો તો ગોળી ખાવ", ગુજરાતમાં દુષ્કર્મના આરોપીઓ સામે પોલીસનું રૌદ્ર સ્વરૂપ, 4 મહિનામાં 6 એન્કાઉન્ટર

Gujarat Police: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગુનેગારોમાં પોલીસનો ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને માસૂમ બાળકીઓ અને મહિલાઓ પર અત્યાચાર ગુજારનારા નરાધમો સામે ગુજરાત પોલીસે 'ઝીરો ટોલરન્સ'ની નીતિ અપનાવી હોય તેમ લાગે છે. છેલ્લા 4 મહિનાના આંકડા સાક્ષી પૂરે છે કે હવે ગુનેગારો માટે જેલના સળિયા જ નહીં, પણ પોલીસની બંદૂકની ગોળી પણ તૈયાર છે.

4 મહિનામાં 6 ફાયરિંગની ઘટનાઓ: ગુનેગારોમાં ફફડાટ
ગુજરાત પોલીસ દ્વારા છેલ્લા ચાર મહિનામાં આરોપીઓ પર ફાયરિંગની કુલ 6 ઘટનાઓ બની છે. આ કાર્યવાહીમાં 1 આરોપીનું મોત નિપજ્યું છે, જ્યારે 5 આરોપીઓ ઘાયલ થયા છે અને ઈજાગ્રસ્તોમાં 3 આરોપીઓ માત્ર દુષ્કર્મ કેસના છે.

તારીખ: 20 ડિસેમ્બર 2025, ગાંધીનગર, મહિલા PIએ કડક એક્શન
સેક્ટર-24ના ઈન્દિરાનગર છાપરા વિસ્તારમાં 5 વર્ષની બાળકી પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર નરાધમને જ્યારે પોલીસ ક્રાઈમ સીન રી-કન્સ્ટ્રક્શન માટે લઈ ગઈ હતી, ત્યારે તેણે ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. 'ઓપરેશન વીરાંગના' હેઠળ મહિલા PI એ સાહસ બતાવી આરોપી પર ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું. એક ગોળી આરોપીના પગમાં વાગતા તે ઢળી પડ્યો હતો. આ ઘટના બાદ સ્થાનિક લોકોએ 'ગુજરાત પોલીસ ઝિંદાબાદ' ના નારા લગાવી પોલીસની કામગીરીને બિરદાવી હતી.

છેલ્લા કેટલાક મહિનાના એન્કાઉન્ટર અને ફાયરિંગના કિસ્સાઓ

  • 20 ડિસેમ્બર 2025, ગાંધીનગર: દુષ્કર્મ કેસના આરોપીએ રિ-કન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો, પોલીસે ફાયરિંગ કરીને પગમાં ગોળી મારી. (ઓપરેશન વીરાંગના)
  • 16 ડિસેમ્બર 2025, સુરત (ગોડાદરા): ડબલ મર્ડર કેસના ફરાર આરોપી શિવા ટકલાએ પોલીસ પર હુમલો કર્યો, સ્વરક્ષણમાં જમણા પગમાં ગોળી લાગી.
  • 10 ડિસેમ્બર 2025, રાજકોટ: નાની બાળકીના બળાત્કાર કેસના આરોપીએ પંચનામા દરમિયાન તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો, પોલીસે બંને પગમાં ગોળીઓ મારી હતી.
  • 7 ડિસેમ્બર 2025. અમદાવાદ દાણીલીમડા વિસ્તાર અમદાવાદમાં દુષ્કર્મના આરોપી મોઇનુદ્દીન શેખે ક્રાઇમ સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સ્વરક્ષણમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે તેના પગમાં ગોળી મારી હતી.
  • 11 નવેમ્બર 2025, નવસારી (બિલિમોરા): સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ અને ગેંગસ્ટર્સ વચ્ચે ગોળીબાર, એક આરોપીને ગોળી વાગી
  • 24 સપ્ટેમ્બર 2025, ગાંધીનગર:  પોલીસનું હથિયાર છીનવી આરોપીએ ગોળીબાર કર્યો, ગાંધીનગર પોલીસે એન્કાઉન્ટર કર્યું.

જનતામાં પોલીસની છબી સુધરી
દુષ્કર્મ જેવા ગંભીર ગુનાના આરોપીઓ જ્યારે પોલીસ જાપ્તામાંથી ભાગવાનો કે હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે પોલીસ હવે જરા પણ ખચકાયા વગર વળતો જવાબ આપી રહી છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ, રાજકોટ અને ગાંધીનગરની ઘટનાઓએ એ સાબિત કર્યું છે કે કાયદો હાથમાં લેનારાઓને હવે છોડવામાં આવશે નહીં.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

