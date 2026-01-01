Prev
ડાંગ જિલ્લાના આદિવાસી યુવાને સ્ટ્રોબેરીમાં કાઠું કાઢ્યું! 2 એકરમાંથી લેશે 20-25 લાખની આવક

Strawberry cultivation in Dang district: ડાંગ જીલ્લાનો આદિવાસી યુવાન પરંપરાગત ખેતી સાથે આ સ્ટ્રોબેરીની આધુનિક ખેતી કરી વધારાની આવક મેળવતો થયો. આ યુવાનની મહેનત જોઇને ગામના અન્ય ખેડૂતો પણ હવે સરકારની યોજનાનો લાભ મેળવી સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરી વધારાની આવક મળેવે છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:02 PM IST

પર્વતોથી ઘેરાયેલા ડાંગ જીલ્લામાં વર્ષોથી નાગલી, જુવાર, વરઈ અને ડાંગર જેવી પારંપરિક ખેતી કરતા ખેડૂતો હવે આધુનિક ખેતી અપનાવતા થયા છે. ડાંગ જીલ્લાના અંતરિયાળ ગામ મોટામાળુંગા ખાતે રહેતા જીગ્નેશ ભોયે એ પરંપરાગત ખેતી સાથે નવો પ્રયોગ કર્યો અને સફળતા મળી બાપદાદાના સમયથી ચાલતી પારંપરિક ખેતીથી જીવનમાં કોઈ બદલાવ ન થયો ત્યારે જીગ્નેશે કઈ નવું કરવાનું વિચાર્યું અને બાગાયત અધિકારી સાથે મળીને સરકાર કઈ રીતે સબસિડી આપે છે તેની માહિતી મળેવી ત્યારબાદ આ સ્ટ્રોબેરીની ખેતી શરુ કરી. 

આજે આજે છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષથી તેઓ સ્ટ્રોબેરી, ટામેટા અને સફેદ મુસળીની આધુનિક પદ્ધતિ મુજબ ખેતી કરે છે. જીગ્નેશ પહેલા ગુંઠામાં ખેતી શરુ કરી અને આજે બે એકરમાં કુલ ૪૦,૦૦૦ જેટલા છોડ રોપ્યા છે. જેમાંથી તેઓ 20 થી 25 લાખની આવક થશે એવી આશા રાખી રહ્યા છે. ડાંગ જીલ્લામાં આ પ્રકારની સ્ટ્રોબેરીની ખેતી માટે સરકાર દ્વારા છોડ માટે ૭૫ ટકા, મલ્ચીંગ પેપર માટે ૭૫ ટકા ડ્રીપ ઈરીગેશન માટે પણ ૭૫ ટકા ની સબસીડી આપવામાં આવે છે.

સ્ટ્રોબેરીના માર્કેટિંગ માટે જીલ્લામાં આહવા સાપુતારામાં લોકલ માર્કેટ અને મોટા શહેરોમાં અમદાવાદ, બરોડા, સુરત અને રાજકોટ ખાતે હોલસેલ માર્કેટમાં તેમનો માલ જાય છે. જેનાથી સારી આવક મળી રહે છે. ડાંગ જિલ્લાના અંતરિયાળ ગામમાં આધુનિક ખેતી કરનાર જીગ્નેશ ભોંયે પ્રથમ ખેડૂત છે પરંતુ તેને જોઈને આજે ગામના અન્ય ખેડૂતો પણ આધુનિક ખેતી કરીને સારી આવક મલેવતા થયાં છે. 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
strawberryfarmerstrawberry farming dangAgriculture Newsfarmer success storyGujarati News

