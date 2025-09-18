આ VIDEO જોઈ દયા આવી જશે! ગોધરામાં માથાભારે મહિલાએ ગર્ભવતી મહિલા પર ગુજાર્યો અત્યાચાર
Panchmahal Godhara Woman Viral Video: પંચમહાલના ગોધરામાં મહિલાની દાદાગીરીનો વીડિયો આવ્યો સામે. શ્રમિક ગર્ભવતી મહિલાને માર મારવાનો વીડિયો આવ્યા સામે. ઘટનાને પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠાં થયા. માથાભારે મહિલાના ચૂંગલમાંથી મહિલાને છોડાવી. મહિલાને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી. સમગ્ર મામલે એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ.
Panchmahal News: ગોધરાના પંચમહાલ વિસ્તારમાં એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં એક ગર્ભવતી શ્રમિક મહિલાને માર મારવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે. આ ઘટનામાં એક સ્થાનિક મહિલા જેનું નામ ટીના મિસ્ત્રી હોવાનું સામે આવ્યું છે, તે શ્રમિક મહિલા પર દાદાગીરી કરતી અને તેને માર મારતી જોવા મળે છે.
આ ઘટના ગોધરાના વોર્ડ નંબર-11માં બની, જ્યાં હાલમાં રોડ બનાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આ કામ માટે દાહોદથી આવેલા એક શ્રમિક પરિવારની ગર્ભવતી મહિલા કામ કરી રહી હતી, ત્યારે ટીના મિસ્ત્રીએ અગમ્ય કારણોસર તેની સાથે ઝઘડો કર્યો અને તેને માર મારવાનું શરૂ કર્યું.
વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે ટીના મિસ્ત્રી નિર્દયતાથી શ્રમિક મહિલાને મારી રહી છે. આ દ્રશ્યો જોઈને મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે એકઠા થયા હતા. લોકોએ બહાદુરીપૂર્વક હસ્તક્ષેપ કરીને માથાભારે મહિલાના ચૂંગલમાંથી ગર્ભવતી મહિલાને છોડાવી હતી. ઈજાગ્રસ્ત મહિલાને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર મામલે ગોધરાના એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે વીડિયોના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે અને આરોપી ટીના મિસ્ત્રી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ માનવતાને શર્મસાર કરી છે અને સમાજમાં મહિલાઓ પ્રત્યે થતા અત્યાચારનો કાળો ચહેરો ફરી એકવાર ઉજાગર કર્યો છે. લોકોમાં આ ઘટનાને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને આરોપીને કડક સજા થાય તેવી માંગણી ઉઠી રહી છે.
